"Öğretmenim Canım Benim" şarkısının ünlü bestecisi vefat etti!  

Ünlü okul şarkılarının bestecisi olan Dr. Erdoğan Okyay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Okyay’ın vefatını, Instagram adresinden Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!
“Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor”, “Öğretmenim canım benim”, “Kestane gürgen palamut, altı yaprak üstü bulut”, Gezsen Anadolu’yu” gibi meşhur okul şarkılarının bestecisi, müzikbilimci Dr. Erdoğan Okyay, bir süredir tedavi görüyordu.
Okyay, 15 Ekim 2017 Pazar günü, Ankara’da 84 yaşında vefat etti ve 16 Ekim Pazartesi Günü, Gazi Üniversitesi konser Salonu’nda yapılan törenin ardından, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
DR. ERDOĞAN OKYAY KİMDİR?
1 Nisan 1933 yılında İzmir Buca’da dünyaya gelen Dr. Erdoğan Okyay, 1971 yılında yeni başlamış olan TRT Ankara Televizyonu’nda, süreli çocuk müziği programlarını eşiyle birlikte yapmıştı. 1961 yılında önceden asistan olarak görev yaptığı Gazi Eğitim Enstitüsüne piyano ve okul müziği öğretmeni olarak göreve başladı. Gazi Eğitim Enstitüsünde içinde Muammer Sun’un da bulunduğu bir grup müzik eğitimcisiyle, Türk okul müziğine özgü bir müzik eğitimi ilkelerinin ortaya çıkmasına katkılarda bulundu.
1973’te Almanya’nın önemli bilim kuruluşlarından Alexandr von Humboldt Vakfının doçentlik bursunu kazanarak, bir araştırma yapmak üzere iki yıllığına Almanya’ya Berlin’e giderek, Prof. Kurt Reinhard’ın son doktora öğrencisi olarak, Hür Berlin Üniversitesinde Müzik Etnolojisi dalında doktorasını yaptı. Türkiye'de en eski müzikoloji bölümü Ege Üniversitesi'nde Dr. Erdoğan Okyay'ın da aralarında bulunduğu müzikbilimcilerce kurulmuştu.
Okyay, “Atatürk Ölmedi”, “Ağacı Kıskanırım”, “Orman Ne Güzel”, “Üç Komşu”, “Merdiven”, “Öğretmenim Canım Benim”, “Gelme Kış Gelme”, “Gezsen Anadolu’yu” gibi çok sayıda sevilen okul şarkısının bestecisiydi.
Erdoğan Okyay’ın müzik eğitimi alanında 1967’de Okul Müzik Eğitimi, 1973’te Dereden Tepeden Çocuklar İçin Şarkılar adlı kitapları yayımlanmıştır. Türk Kırık Havalarında Ezgisel Yapı Taşları adlı doktora tezi Almanca olarak 1975’te yayımlanmıştır. Filarmoni dergisinde Okul Müzik Eğitimi başlıklı bir bölümü yönetmiş ve bu dergide pek çok yazısı yayımlanmıştır. Ayrıca Opus, Küğ, MÜZED dergilerinde ve Ulus Gazetesinde yazıları yayımlanmıştır.
Diğer kitapları şunlardır:
Johann Sebastian Bach O Bir Dere Değil O Bir Deniz, Eğitime Tutkulu Bir Besteci Faik Canselen, Cevat Memduh Altar Müzik Eğitiminin Şövalyesi, Ferid Alnar: Longadan Konçertoya, Nevit Kodallı/Türkülerden Oratoryoya, İhsan Doğramacı.
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