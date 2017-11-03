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    'Öğretmene performans' sistemine karşı imza kampanyası

    Hürriyet Eğitim
    03.11.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Bakanlık tarafından bu yıl pilot olarak başlatılan ve tepki çeken ‘öğretmen performans sistemi’ne karşı bir de imza kampanyası başlatıldı. Kampanya ile uygulamanın durdurulması istendi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12 ilde pilot uygulaması başlatılan öğretmen performans değerlendirmesine tepkiler sürüyor. Change.org’da “Öğretmen performans sistemi acilen kalkmalı” başlıklı kampanyaya 3 Kasım saat 11.30’a kadar 403 kişi destek verdi. Kampanyanın gerekçesinde, “Aslanı kediye boğdurmayın. Anne babayı çocuğuna ezdirmeyin. Eğitimin ve sistemin sorunlarını sırf öğretmende aramayın. Her şeyi öğrenci memnuniyetine indirgemenin geldiği son nokta. Öğretmeni not ile değerlendirmeyin. El ele verip bu saçmalığı durduralım” denildi.

    Eğitim kalitesinin artırılması ve eğitim politikalarına yön verecek veri toplanması amacıyla hayata geçirilen sistemde, Bakanlık başarılı öğretmenlerin emeklerinin karşılıklarını alacakları ödül sistemi uygulayacak. Öğretmenlerin performansı, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi, veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan değerlendirilecek.

    MESLEĞİ DEĞERSİZLEŞTİRİR

    Tepkilerden bazıları şöyle:

    Özlem Algün: Öğrenci öğretmene not verecek yeterlilikte değil, bu sistem sadece ve sadece öğretmeni ezdirir öğretmenlik gibi kutsal mesleği değersizleştirir.

    Eda Dağyıkan: Hiçbir şekilde öğretmen notla değerlendirilemez

    Hurmuz Sarp: Öğrenci öğretmeni değerlendirebilecek yeterliliğe ve donanıma sahip değildir. Öğrenci ve öğretmen arasındaki seviyeyi düşürecektir.

    TC Nazile Tüccar Caner: Öğretmeni düşürdüğünüz duruma bakın. Hangi meslek böyle denetleniyor...

    Pınar Korkmaz: Öğretmenleri bu kadar değersizleştirerek kaliteli bir eğitim verilemez

    Emin Necat Doğan: Uygulama istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir

     

     

     

     

    Etiketler: imza kampanyası
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