Öğretmene park dayağı

Hasan Akel Lisesi coğrafya öğretmeni Hülya Öksüz (51), merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde ders notlarını girdiği sırada, komşusunun oğlu zile basarak, otobüs geleceğini, bu yüzden aracını biraz daha ileriye almasını istedi.



Bunun üzerine birinci kattaki evinden inen Öksüz, apartmanın önündeki otomobilini istenilen yere çekti. Ardından komşusunun oğluna 'Öğretmenden bu saatte ne iş istiyorsunuz?' diye takılan Öksüz ile B.B. arasında kısa süreli tartışma yaşandı.



Tartışma sonrası evine dönen Öksüz, kapıdan içeriye girdiği sırada arkasından gelen B.B.'nin saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Hülya Öksüz, çığlıklarını duyan komşularının yardımı ile Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan şikayet üzerine gözaltına alındı.