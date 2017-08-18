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    Öğretmene okul dışı göreve veto

    Gamze KOLCU / ANKARA
    18 Ağustos 2017 - 23:15Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:16

    MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin geçici görevlendirilmesine yönelik genelge yayımladı. Öğretmenler, artık zorunlu olmadıkça geçici görevlendirilemeyecek.

    81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen genelgede; öğretmenlerin geçici olarak diğer eğitim kurumlarında veya il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilmeleri nedeniyle eğitim-öğretimde sıkıntıların ortaya çıktığı hatırlatıldı. Geçici görevlendirilen öğretmenlerin yerine ek ders ücreti karşılığı görevlendirmelerin yapıldığı ve hatta bu ara dönemlerde bazı okullarda öğrencilerin öğretmensiz kaldığının tespit edildiği genelgede, eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen bulunmamasının ve bu durumdaki öğretmenlerin ihtiyaç duyulan okullara görevlendirilmesinin esas olduğu ifade edildi.

    YIĞILMA YAŞANIYORDU
    Öğretmenlerin geçici görevlendirmeleri nedeniyle özellikle il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yığılma yaşanıyordu. Yeni uygulama ile öğretmenlerin okullardaki mesleğine geri çekilmesi ve bu şekilde öğretmen ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor. 

    Etiketler: MEB , ÖĞRETMENLER , gazetehaberleri
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