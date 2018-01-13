Öğretmene öğrenci dayağı

Kendisine verilen notu düşük bulan 9'uncu sınıf öğrencisi M.G., öğretmeni D.Ç. ile sınıfta tartışmaya başladı.



İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine öğrenci M.G., kadın öğretmenin bacak ve karın bölgesine tekme attı. Sınıftaki diğer öğrenciler araya girerek M.G.'yi dışarı çıkardı. D.Ç., önce okul yöneticilerine durumu bildirdi, ardında da Çivril Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.



Polis merkezine giden öğretmen, öğrencisi hakkında şikâyetçi oldu. M.G. ifadesi alınıp, serbest bırakıldı.