OECD’den çarpıcı rapor: Öğretmene mesleki eğitimde Türkiye sondan ikinci

OECD, üç yılda bir yayınladığı PISA programlarında, 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin performanslarının yanı sıra; öğretmen ve okul yöneticilerin profesyonel gelişimleriyle ilgili dikkat çekici veriler de paylaşıyor. PISA 2015 sonuçlarına göre, Türkiye’de lise öğretmenlerinin yüzde 24’ü PISA programı başlamadan önceki son 3 ayda 1 kez mesleki gelişim programlarına katılırken, OECD ortalaması yüzde 24.

EN YÜKSEK ORAN ABD’DE

35 OECD üyesi arasında en yüksek oranı yüzde 87.6 ile ABD yakalarken, onu yüzde 84.4 ile Avustralya ve yüzde 80.6 ile İngiltere takip ediyor. PISA 2015’te okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarında yüksek performans sergileyen Kanada ve Güney Kore’de ise her 10 öğretmenden 7’si profesyonel gelişimlerini destekleyecek programlarda bir kez de olsa yer alıyor.

NORVEÇ SON SIRADA

PISA 2015’te üç alanda da ortalama bir performansa sahip Norveç ise yüzde 22.9 ile Türkiye’nin de altında kalarak OECD ülkeleri arasında son sırada bulunuyor. Ayrıca Fransa, Almanya, Japonya, Danimarka, İrlanda ve İtalya gibi ülkeler de OECD ortalamasının üstüne çıkamadı.

PISA 2015 programı başlamadan önceki üç ayda, mesleki eğitim programlarına katılan öğretmenlerin oranı (yüzde)*

ÜLKE ORAN ABD 87.6 Avustralya 84.4 İngiltere 80.6 Yeni Zelanda 78.2 İsveç 71.8 Kanada 71.2 Güney Kore 69.1 İzlanda 66.8 İsrail 65.4 Estonya 56.6 Polonya 55.9 Hollanda 55.5 Belçika 51.9 Finlandiya 51.6 İsviçre 51.5 Lüksemburg 51.2 OECD Ortalaması 50.9 İspanya 49.9 Letonya 49.7 Avusturya 47.6 Slovenya 46.8 İrlanda 44.6 Şili 43.5 Çek Cumhuriyeti 42.6 Danimarka 41.2 Almanya 40.1 Meksika 38.9 Slovakya 38.9 Yunanistan 36.7 Portekiz 36.5 Japonya 34.8 İtalya 33.4 Fransa 31.9 Macaristan 26.5 Türkiye 24.0 Norveç 22.9

*Okul müdürlerinin anketlere verdiği cevaplara göre belirlenen oranlar dikkate alındı. Bu nedenle ülkelerin resmi eğitim verilerini yansıtmaz.

PISA NEDİR?

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) her üç yılda bir OECD tarafından yayınlanıyor. 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki performansları değerlendiriliyor. Son program olan PISA 2015’e 72 ülkeden 500 binden fazla öğrenci katıldı.

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