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    OECD’den çarpıcı rapor: Öğretmene mesleki eğitimde Türkiye sondan ikinci

    Önder ÖNDEŞ
    24.12.2017 - 14:40 | Son Güncelleme:

    OECD, 72 ülkede PISA 2015’e katılan okulların müdürlerine, “Program başlamadan önceki üç ayda, öğretmenlerinizin yüzde kaçı mesleki gelişim etkinliklerine katıldı?” diye sordu. Buna göre, Türkiye’de her 4 öğretmenden 1’i bu programlara katılırken; OECD’de bu oran yüzde 50 oldu. Türkiye, bu alanda OECD üyesi 35 ekonomi arasında sondan ikinci sırada yer aldı.

    OECD, üç yılda bir yayınladığı PISA programlarında, 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin performanslarının yanı sıra; öğretmen ve okul yöneticilerin profesyonel gelişimleriyle ilgili dikkat çekici veriler de paylaşıyor. PISA 2015 sonuçlarına göre, Türkiye’de lise öğretmenlerinin yüzde 24’ü PISA programı başlamadan önceki son 3 ayda 1 kez mesleki gelişim programlarına katılırken, OECD ortalaması yüzde 24.

    EN YÜKSEK ORAN ABD’DE
    35 OECD üyesi arasında en yüksek oranı yüzde 87.6 ile ABD yakalarken, onu yüzde 84.4 ile Avustralya ve yüzde 80.6 ile İngiltere takip ediyor. PISA 2015’te okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarında yüksek performans sergileyen Kanada ve Güney Kore’de ise her 10 öğretmenden 7’si profesyonel gelişimlerini destekleyecek programlarda bir kez de olsa yer alıyor.

    NORVEÇ SON SIRADA
    PISA 2015’te üç alanda da ortalama bir performansa sahip Norveç ise yüzde 22.9 ile Türkiye’nin de altında kalarak OECD ülkeleri arasında son sırada bulunuyor. Ayrıca Fransa, Almanya, Japonya, Danimarka, İrlanda ve İtalya gibi ülkeler de OECD ortalamasının üstüne çıkamadı.

    PISA 2015 programı başlamadan önceki üç ayda, mesleki eğitim programlarına katılan öğretmenlerin oranı (yüzde)*

    ÜLKEORAN
    ABD87.6
    Avustralya84.4
    İngiltere80.6
    Yeni Zelanda78.2
    İsveç71.8
    Kanada71.2
    Güney Kore69.1
    İzlanda 66.8
     İsrail 65.4
    Estonya56.6
    Polonya55.9
    Hollanda55.5
    Belçika51.9
    Finlandiya51.6
    İsviçre51.5
    Lüksemburg51.2
    OECD Ortalaması50.9
    İspanya49.9
    Letonya49.7
    Avusturya47.6
    Slovenya46.8
    İrlanda44.6
    Şili43.5
    Çek Cumhuriyeti42.6
    Danimarka41.2
    Almanya40.1
    Meksika38.9
    Slovakya38.9
    Yunanistan36.7
    Portekiz36.5
    Japonya34.8
    İtalya33.4
    Fransa31.9
    Macaristan26.5
    Türkiye24.0
    Norveç22.9

    *Okul müdürlerinin anketlere verdiği cevaplara göre belirlenen oranlar dikkate alındı. Bu nedenle ülkelerin resmi eğitim verilerini yansıtmaz.

    PISA NEDİR?
    Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) her üç yılda bir OECD tarafından yayınlanıyor. 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki performansları değerlendiriliyor. Son program olan PISA 2015’e 72 ülkeden 500 binden fazla öğrenci katıldı.

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