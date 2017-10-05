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    Öğretmene çocuk istismarından 14 yıl hapis

    Murat KÜÇÜK/DHA
    05.10.2017 - 22:00 | Son Güncelleme:

    BOLU'da bir ortaokulda evli 3 çocuk babası olan öğretmen İsmail S., iddiaya göre kızının arkadaşının annesi G.B. ile ilişki yaşamaya başladı.

    İsmail S., yaklaşık 6 ay süren ilişkilerinin ardından G.B.’den ayrıldı. G.B.’nin kızı K.Ö (13)., İsmail S. ile mahallede oturan Emre G.’nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesine söyledi. İsmail S. ile Emre G. (22), kız ve annesinin şikâyeti üzerine tutuklandı.

    DİĞER İSTİSMARCIYA TAHLİYE
    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yargılanan İsmail S., 14 yıl 4 ay, Emre G. ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emre G.’nin, iyi hali ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Adliye önünde fenalaşan öğretmenin eşine ambulansta müdahale edildi.

    Etiketler: çocuk istismarı , Bolu , gazetehaberleri
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