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    Öğretmenden yumurtalı emniyet kemeri deneyi

    Önder ÖNDEŞ
    09.01.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    Niğde’nin Bor ilçesinde bir ilkokulda görev yapan öğretmen Ümit Deveci, ders kapsamında emniyet kemeri deneyi yaptı ve bunu sosyal medyada paylaştı. Videoda öğretmenin oyuncak bir kamyona, birini sabitlediği iki yumurta yerleştirdiği, ardından sınıf duvarına ittiği görülüyor. Tecrübeli öğretmenin amacı öğrencilerinin bu sayede emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrenmeleri. Deveci, bu çalışmasını Hürriyet’e “Öğrenciye bir şeyi söylerseniz unutur, gösterirseniz hatırlar, yaptırırsanız öğrenir” sözleriyle anlatıyor.

    Ümit Deveci, Niğde’nin Bor ilçesi Veli Bengü İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor. İkinci sınıf hayat bilgisi dersinde emniyet kemerinin önemini göstermek için yaptığı deneyin videosunu sosyal medyada paylaştı. Videoda, 28 yıllık öğretmen oyuncak bir kamyonun içine birini sabitlediği iki yumurta koyarak, bir trafik kazasını canlandırıyor. Deveci, “Öğrenciye bir şeyi söylerseniz unutur, gösterirseniz hatırlar, yaptırırsanız öğrenir” diyor ve ekliyor: “Bundan sonra öğrencilerim emniyet kemeri takmaları konusunda anne-babalarını da uyaracak.”

    BUNDAN SONRA EMNİYET KEMERİ TAKACAKLAR
    Hürriyet’in ulaştığı deneyimli öğretmen neden böyle bir deney yaptığını şu sözlerle açıklıyor:
    “Öğrenciye bir şeyi söylerseniz unutur, gösterirseniz hatırlar, yaptırırsanız öğrenir. Bir sınıf öğretmeni olarak elimden geldiği kadar öğrencilerime yaptırarak öğretmeye çalışıyorum. Hayat bilgisi 2’nci sınıf kitabında ‘Güvenli Hayat’ ünitesinde bu deney, etkinlik önerileri arasında yer alıyor. Ben de trafikte emniyet kemerinin önemini göstermek için oyuncak bir kamyonun içine, birini sabitlediğim iki yumurta koydum ve sınıfın duvarına doğru ittim. Sabitlemeyen yumurta beklendiği gibi kırıldı. Böylelikle çocuklar, eğlenceli bir şekilde emniyet kemerinin hayati önemini gördü. Bundan sonra çocukların anne-babalarını bu konuda uyaracağına ve kendilerinin de trafik kurallarına daha çok dikkat edeceğine eminim.”

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Hayat Bilgisi Dersi
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