Öğretmenden öğrencileri için ‘formül duvarı’

Aşağı Erhacı Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu’nda görev yapan güzel sanatlar öğretmeni Ali Kaya, okulun duvarlarına ve zeminine çizgi film karakterlerinden matematik formüllerine kadar birçok şekli resmetti.

Özellikle Türkçe, matematik, İngilizce, sosyal bilimler ile fen bilimleri derslerinde yer alan ve öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı konu ve formülleri duvarlara çizen Kaya, bu sayede öğrencilerin konuları daha kolay öğreneceğini düşünüyor.

Yaklaşık dört yıl önce okulda göreve başladığını ve 1,5 aydır okulun duvarlarına resimler çizdiğini belirten Kaya, öğretmen olmanın kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.



Okulun hem görsel anlamda geliştirilmesi hem de öğrencilerin derslerini kolay anlaması için böyle bir çalışma yaptığını anlatan Kaya, "Diğer öğretmenlerimizle yaptığımız fikir alışverişleri doğrultusunda özellikle öğrencilerimizin zorlandıkları konuları görselleştirmek istedik. Öğrencilerin derste zorlanacağı, öğrenmekte güçlük çekecekleri konuları okulun duvarına görsel olarak çizdim. Öğrenciler teneffüs aralarında zaman geçirirken bu görselleri birebir gördüklerinden dolayı bu bilgiler zihinlerinde daha kalıcı oluyor" dedi.

Yüksek lisans tezini çoklu zeka kuramı üzerine yaptığının ve görsel zekanın öğrenme üzerinde büyük etkisi olduğunun altını çizen Kaya, "Bunu okulumuzda uygulamaya koyuyoruz. Çalışmalarımızla öğrenmede kalıcılığı hedefliyoruz, okulumuzun görselliğini artırıyoruz ve daha iyi öğrenmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Yaptığım işten zevk alıyorum, hele ki öğrencilerimiz bunu görüp mutlu oldukları zaman tamamen işe odaklanmış oluyorum" diye konuştu.

Çalışmalarının meslektaşları, öğrencileri ve velilerce beğenildiğini söyleyen Kaya, "Öğrencilerimizin bir şeyler öğrenmelerine vesile olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

"YAZ TATİLİNİN BİR BUÇUK AYINI OKULDA GEÇİRDİ"

Okul Müdürü Erkan Çiğdem ise öğretmen Ali Kaya'nın çalışmaları sayesinde okulun görsellik kazandığını ve duvarlarda öğrenciler için çok faydalı bilgilere yer verildiğini söyledi.

Öğrencilerin okulu dört duvardan ibaret görmemeleri ve öğrencilerin öğrenilmesi zor olan formülleri bu şekilde eğlenerek öğreneceklerine dikkati çeken Çiğdem, şöyle konuştu:

"Burada okul, idare, veli ve öğretmen olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğitimin dört ayağını da bir arada tutmaya çalışıyoruz. Özellikle istekli öğretmenlerimize Iğdır Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünden her türlü desteği alarak sunuyoruz. Eğitime katkı sunan her türlü projeyi imkanlarımız ölçüsünde destekliyoruz. Ali Kaya, yaz tatilinin başlangıcında yapacağı çalışma için destek istedi ve tatilinin 1,5 ayını okulumuzda geçirdi. Saat 08.00'de başlayıp 17.00'ye kadar bu çalışmayı yaptı, çalışmalarından çok memnunuz."