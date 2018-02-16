Öğretmenden ‘Dedemin Hikayesi’ projesi

Samsun’da bulunan özel bir okulda öğretmenlik yapan sosyolog Emin Günaydın, öğrencileri için nesiller arası farkı ortadan kaldırmak için ‘Dedemin Hikayesi’ adlı bir proje hazırladı.

Proje hakkında bilgi veren Emin Günaydın, "Bu projedeki amaç çocukların büyükleriyle aktif bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak geçmişin gelenek ve göreneklerini öğrenerek bunları gelecek kuşaklara aktarmada bir köprü görevi üstlenmeleri ne sağlamak. Bu projeyle çocuklar geçmişlerini köklerini nereden geldiklerini öğrenmiş olacaklar. Çocuklar büyüklerinden o dönemin toplumsal sorunlarını ekonomik ve siyasi yaşanmışlıkların öğrenerek günümüze aktarıp günümüzün şartlarıyla karşılaştıracak .Proje kapsamında hedeflerden biri de nesiller arası fark ortadan kaldırıp yaşın kaç olursa olsun saygı sevgi birlikte ve paylaşım içerisinde yaşamayı öğrenmek" diye konuştu.