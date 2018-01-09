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    Öğretmen ve yöneticilere PISA eğitimi

    Hürriyet Eğitim
    09.01.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    MEB tarafından, PISA 2018 değerlendirmesine katılacak okulların yöneticilerine ve ilgili alan öğretmenlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Antalya’da düzenlenen toplantının amacı, öğretmenlerin uluslararası öğrenci değerlendirme programlarına karşı farkındalıklarını arttırmak olarak açıklandı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 yılında uygulanacak Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile ilgili alan öğretmenleri ve okul yöneticilerine bilgilendirme toplantısı yaptı. PISA 2018’e katılacak okul müdürleri ile Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen bilimlerinin bulunduğu toplantıyla eğitimcilerin, öğrenci değerlendirme çalışmalarında kullanılan ve beceri ölçmeye yönelik olarak hazırlanan ölçme araçları ile ilgili farkındalıklarının artırılmasını hedefleniyor. 8 Ocak’ta Antalya’da başlayan toplantı 12 Ocak’ta sona erecek. Alanında uzman öğretim üyelerinin de yer aldığı etkinliğe MEB Müsteşarı Yusuf tekin de katıldı.

    Etiketler: Eğitim
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