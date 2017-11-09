Öğretmen ve öğrencilere STEM eğitimi

Sakarya Valiliği himayesinde, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre öncülüğünde, Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ)’nin eğitim desteğiyle yenilikçi öğrenme yöntemlerine hakim, akademik konuların öğretiminde 21’inci yüzyıl kazanımlarını eğitim programına entegre edebilen STEM Öğretmenleri yetiştirme hedefiyle, Sakarya’daki okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine erkenSTEM Eğitimi Projesi başlatıldı. STEM ile Yaşam Becerileri,erkenSTEM projesinin ilk aşaması Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi’nden Zeliyha Çelik koordinatörlüğünde Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Projenin ilk aşamasında 90 öğretmenin atölye çalışmaları yapacağı 5 günlük bir çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştay kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ve ekibi, Uğur Okulları ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi eğitim desteği sunacak. Eğitime katılan öğretmenlerin okullarında yaptığı çalışmalar bir modül üzerinden izlenerek yıl boyunca danışmanlık ve uzaktan eğitim faaliyetleri devam edecek. Mayıs ayı itibariyle Sakarya’da görev yapan tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin bu eğitimi alması ve devamında da ortaokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hedef; 5 bin STEM Öğretmeni yetiştirmek olacak.

"EĞİTİMCİLERİN BEKLEDİĞİ VE DOĞRU BULDUĞU BİR SİSTEM BAŞLIYOR"

STEM ile 21’nci yüzyıl yaşam becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Ortaöğretime geçişte velinin isteğine bağlı olarak isteyen öğrencimizin sınava gireceği bir sınav sistemine geçmiş bulunuyoruz. Biz eğitimcilerin çok beklediği ve doğru bulduğu bir sistem başlatılıyor. Milli Eğitim Bakanımız, yapmış olduğu konuşmalarda bu sistemde 21’nci yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasının çok büyük anlam ifade ettiğini altını çizerek vurguladı. Biz yılların eğitimcisi olarak bunları öngörerek 8 aylık bir çalışmaya başlamıştık. 8 ay sonrasında sınav sisteminin açıklanmasıyla da birlikte hemen harekete geçerek Sakarya'da ilk kez, okul öncesi ve ilkokul başta olmak üzere, STEM ile 21’nci yüzyıl yaşam becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedefliyoruz. Burada dünya ile yarışan, dünyada başarılarından söz ettiren, dünyadaki değişimleri yakinen takip edecek öğrencileri yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"AMACIMIZ 21’NCİ YÜZYILA HAZIR ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRMEK"

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, projenin amacının 21’nci yüzyıla hazır öğrencileri yetiştirmek olduğunu belirterek, "Şuanda ülkemiz genelinde 44 ilde 75 bin öğrenciye hizmet, eğitim veren bir eğitim kurumu Uğur Okulları. Tabii bu eğitim hizmetini verirken yenilikçi yaklaşımları da öğrencilerimize ve insanlığa kazandırmanın sorumluluğu içerisinde görev yapıyoruz. Bunun bir örneği STEM ve erkenSTEM uygulamaları; bugün ve önümüzdeki 5 gün boyunca ve de Mayıs ayına kadar sürecek olan programın ana konusu olan erkenSTEM. erkenSTEM programı, Uğur Okullarının ekibi tarafından geçtiğimiz yıl başında BAUSTEM Merkezi desteğiyle geliştirilmiş STEM yaklaşımının bir bileşeni olarak karşımıza çıktı. Bu proje, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi üzerine Bahçeşehir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Uğur Okulları iş birliği ile Sakarya'daki öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, 21’nci yüzyıl becerilerinin kazandırılması ve bunun üzerinden de 21’nci yüzyıla hazır öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir proje" diye konuştu.

"BAŞLANGIÇTA 90 ÖĞRETMEN FORMATÖR OLARAK YETİŞTİRİLECEK"

Projenin başlangıcında 90 öğretmenin formatör öğretmen olarak yetiştirileceğini ve devamında 5 bin öğretmenin de proje kapsamında eğitilmesinin planlandığını anlatan Kulaberoğlu, "Projede Bahçeşehir Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nin akademik altyapısı, akademisyen desteği ve Uğur Okullarının sahadaki uygulama örneklerinin Sakarya'da görev yapan arkadaşlarımıza aktarılması, kazandırılması ve bu öğretmen arkadaşlarımızın da Sakarya'daki öğrencilerimize bu eğitimi vermesi amacıyla oluşturuldu. Başlangıçta 90 öğretmenimiz formatör öğretmen olarak yetiştirilecek. Daha sonra 2018 yılının Mayıs sonuna kadar bu 90 öğretmen arkadaşımız bölgelerinde, okullarında yaklaşık 5 bin öğretmenimizi eğitmiş olacaklar. Bu şekilde bütün Sakarya iline ve bütün öğrencilerimize 21’nci yüzyıl becerilerinin en önemli kazanımlarından olan, en önemli uygulamalarından olan erkenSTEM beceri ve eğitimi verilmiş olacak. 21’nci yüzyıl becerilerini, öğrencilerimizin problemi algılayabilen, anlayabilen, problemi algılayıp anladıktan sonra probleme uygun çözümler üretebilen, analitik, eleştirel düşünebilen, teknolojik olarak okur-yazar bireyler olarak yetiştirme şeklinde tanımlayabiliriz" dedi.

"EĞİTİMİ 5 BİN ÖĞRETMENİMİZE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ise şunları söyledi:

"Beklenilen hızın çok ötesinde bilgi üretiminin olduğu bir dünyada yaşıyoruz artık. Bunun için de istekli öğrencilerimiz ile beraber başlayıp bu programı daha da yaygınlaştırmamız elzem hale geldi. erkenSTEM eğitimiyle özellikle okul öncesi ve birinci sınıftan itibaren sınıf öğretmenlerimizin, sınıf içi etkinlik ve uygulamalarını örnek teşkil edecek paylaşımlarını burada edinmeleri, gönüllülük esasıyla katılan öğretmenlerimizle başlamak üzere sonrasında yaklaşık 5 bin öğretmenimize bu uygulamaların aktarılmasını sağlamaya gayret edeceğiz."

ERKENSTEM NEDİR?

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımı. STEM, ezberci değil, keşfedici düşünceyi ve girişimci ruhu destekliyor. Bu yaklaşım dünyadaki birçok okulda ortaokul ve lise kademelerinde uygulanıyor. Uğur Okulları, okul öncesi ve ilkokul düzeyinde erkenSTEM hayata geçirildi. erkenSTEM ile sorgulayan, analitik düşünen, keşfedici, iletişim becerileri yüksek nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

ERKENSTEM NASIL UYGULANIYOR?

Uğur Okullarının 600’den fazla STEM ve erkenSTEM alanında uzmanlaşmış öğretmeni, BAUSTEM’in akademik desteğiyle öğrencilerine farklı ürünler tasarlayabildikleri bir program sunuyor. 4 ila 10 yaş arasındaki öğrenciler, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçiriyor. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri aynı temalar üzerinde, aynı Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretirken çeşitli seviyeye göre farklılaşan kazanımlar doğrultusunda ve öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışıyor. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler aynı temada üretilen tasarımları inceleyerek daha keşfedici ve vizyoner bir bakış açısı kazanıyor. erkenSTEM yaklaşımında Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyası temaları işleniyor. erkenSTEM ile öğrenciler, bilimsel sorgulama yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, keşfedici, üretken, çözüm odaklı, iş birliği içinde çalışabilen bireyler olarak yetişiyor.