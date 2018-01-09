Öğretmen tacizini muhabbet kuşları ortaya çıkardı

Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir’in hazırladığı iddianameye göre, Bornova Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören zihinsel engelli 23 yaşındaki Özlem N.’nin, 2014 yılı sömestr tatilinde, evinde bulunduğu sırada, evdeki iki muhabbet kuşunun gagaları ile birbirleri ile oynadığını gördüğü ve annesine ‘Ben de öğretmen Yalçın K. ile böyle öpüşüyorum’ şeklinde söylemesi üzerine, anne durumu Bornova Halk Eğitim Merkezi yetkililerine bildirdi.

Öğrenilen durum üzerine Yalçın K.’yi takibe alan kurs yetkilileri, Yalçın K.’nin zihinsel engelli erkek öğrenciler Ramazan Y. ve Abdülsamet A.’nın cinsel organını ellediği, kendi cinsel organını da ellettiğini ileri sürdü. Hazırlanan iddianamede, şüpheli öğretmen Yalçın K.’nin zihinsel engelli kız öğrencilerin göğüslerine başını dayayıp masaj yaptırdığı belirtildi. Öte yandan, mağdur öğrenci İlyas Z.’nin öğretmenlerine, şüpheli öğretmen Yalçın K.’nin kalçasını elleyerek ‘kalçan güzelmiş’ şeklinde sarf ettiğini söylemesi üzerine öğretmenler tarafından tutanak tutularak, bu durumun Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir, hazırladığı iddianamede mağdurların tamamen zihinsel engelli olduğunu, kendilerini tam olarak ifade edemediklerini, ancak sosyal hizmetler uzmanı ve avukat huzurunda alınan ifadelerinin, kurstaki diğer öğretmenlerin tuttukları tutanakla benzer özellikler gösterdiğini, şüpheli tarafından dudaklarından öpüldüklerini, şüphelinin cinsel organlarına dokunduğunun mağdurlar tarafından beyan edildiği ifade edildi. İddianameyi hazırlayan savcı, şüphelinin her ne kadar suçu kabul etmese de tanık ifadeleri, mağdurların anlatımları, mağdurların zihinsel engelli olup kurgulama yetenekleri bulunmayan, hayatı gördüğü gibi kopyalayan, yalan söyleme yetileri bulunmayan mağdurların beyanlarını göz önüne alarak Yalçın K.’ye “Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan mağdurlara cinsel saldırı” suçundan dört kez 3 yıldan 7 buçuk yıla kadar cezalandırılması talebiyle dava açtı. İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada, tutuklu yargılanan sanık Yalçın K., yargılama aşamasında tahliye olunca tutuksuz yargılanmaya devam edildi.

CEZA VERİLDİ

İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen onuncu ve karar duruşmasına, mağdur Ramazan Y., mağdur avukatı Merve Turan, mağdur Abdülsamet A., mağdur avukatı Naciye Gür, tutuksuz yargılanan sanık Yalçın K., sanık avukatı Bahattin Gürbüz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Hakim, sanık Yalçın K.’ye son söz verirken, sanık ise suçsuz olduğunu, olay nedeniyle çok yıprandığını söyledi. Hakim, sanığın mağdur Abdülsamet A.’ya yönelik cinsel saldırı suçundan 3 yıl ceza verirken, sanığın kamu görevlisi olup suçu işlemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak 4 yıl 6 ay hapis cezası; sanığın mağdur Ramazan Y.’ye yönelik cinsel saldırı suçundan 3 yıl ceza verirken, sanığın kamu görevlisi olup suçu işlemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak 4 yıl 6 ay hapis cezası; sanığın mağdur Özlem N.’ye yönelik cinsel saldırı suçundan 3 yıl ceza verirken, sanığın kamu görevlisi olup suçu işlemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak 4 yıl 6 ay hapis cezası; sanığın mağdur İlyas Z.’ye yönelik cinsel saldırı suçundan 1 yıl 3 ay ceza verirken, sanığın kamu görevlisi olup suçu işlemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım yaparak 1 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık toplamda 15 yıl 3 ay hapis cezası alırken, hakim tutuklanmasına karar vermezken, karar Yargıtay tarafından onanırsa sanık Yalçın K. cezasını çekmek için tutuklanacak.