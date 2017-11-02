Öğretmen şiddetine 'uyarı' cezası

Yılmaz, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun yönelttiği “Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Kuran dersi öğretmeni Halil Ç.’nin, 11 çocuğa üç yıldır sistematik şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili olarak, “Söz konusu öğretmen hakkında yapılan inceleme-soruşturma sonucunda, ‘Uyarma’ cezasıyla tecziye edildi, ayrıca idari yönden ‘İl içi görev yeri değişikliği’ teklifi getirilerek uygulandı” yanıtını verdi.



GÖNÜLLÜLÜK ESASLI TEKKE ORUCU

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Kocaeli Gölcük ilçesindeki bir okulda ‘değerler eğitimi’ çerçevesinde öğrencilere tekke orucu tutturulduğunu ve öğlene kadar oruç tutan çocukların, öğle namazının ardından okulda oruçlarını toplu olarak açtıklarını savunarak, “Uygulama için Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı var mı?” sorusunu yöneltti. Bakan İsmet Yılmaz, CHP’li Bakan’ın önergesine Kocaeli Valiliği’nden alınan, “Söz konusu çalışmada gönüllülük esasının arandığı, çalışmanın velilerin istekleri ve öğrencilerin teveccühleri ile icra edildiği belirtilmektedir” yanıtını verdi.