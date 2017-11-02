Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Öğretmen şiddetine 'uyarı' cezası

    Öğretmen şiddetine 'uyarı' cezası

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 20:56 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çanakkale’de öğrencilerine şiddet uyguladığı iddia edilen Kuran dersi öğretmeni Halil Ç.’ye uyarma cezası verdiklerini açıklarken, Kocaeli’nde öğrencilere tekke orucu tutturulduğuna yönelik iddialara da “Söz konusu çalışmada gönüllülük esasının arandığı, velilerin istekleri ve öğrencilerin teveccühleriyle icra edildiği belirtilmektedir” yanıtını verdi.

    Yılmaz, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun yönelttiği “Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Kuran dersi öğretmeni Halil Ç.’nin, 11 çocuğa üç yıldır sistematik şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili olarak, “Söz konusu öğretmen hakkında yapılan inceleme-soruşturma sonucunda, ‘Uyarma’ cezasıyla tecziye edildi, ayrıca idari yönden ‘İl içi görev yeri değişikliği’ teklifi getirilerek uygulandı” yanıtını verdi.

    GÖNÜLLÜLÜK ESASLI TEKKE ORUCU
    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Kocaeli Gölcük ilçesindeki bir okulda ‘değerler eğitimi’ çerçevesinde öğrencilere tekke orucu tutturulduğunu ve öğlene kadar oruç tutan çocukların, öğle namazının ardından okulda oruçlarını toplu olarak açtıklarını savunarak, “Uygulama için Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı var mı?” sorusunu yöneltti. Bakan İsmet Yılmaz, CHP’li Bakan’ın önergesine Kocaeli Valiliği’nden alınan, “Söz konusu çalışmada gönüllülük esasının arandığı, çalışmanın velilerin istekleri ve öğrencilerin teveccühleri ile icra edildiği belirtilmektedir” yanıtını verdi.

    Etiketler: MEB , gazetehaberleri , Milli Eğitim Bakanı , Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri