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    Öğretmen otobüsü kütüphaneye çevirdi

    İHA
    04.10.2017 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Konya Okuyor Projesi kapsamında, Niğde’de, öğretmen Yeliz Yücebaş tarafından, eski yolcu otobüsü yenilenerek Gezici Kütüphane’ye çevrildi. Yücebaş, otobüsün kütüphane olmasıyla, yedi yıllık hayalinin gerçekleştirildiğini söyledi.

    Kiledere Şehit Emrah Eryılmaz İlkokulu ve Ortaokulu ‘7’den 70’e Engelsiz Gezici Kütüphane’ düzenlenen törenle açıldı. Konya Okuyor Projesi kapsamında gerçekleştirilen projede, Kiledere Belediyesi’nden alınan eski yolcu otobüsü yapılan yeni dizaynla kütüphane yapıldı 

    Projenin yöneticileri, öğrencileri okumaya teşvik etmek için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

    Yedi yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirten proje yürütücüsü öğretmen Yeliz Yücebaş, “Yedi yıllık öğretmenim ve bu süre boyunca böyle bir projem vardı. Kiledere Belediyesi’nden otobüsü teslim aldık. Otobüsün içerisini güzelleştirdik ve proje kapsamında hibeyle kitapları aldık. Kiledere’nin okuma oranı düşük ve yükseltmeyi hedefliyoruz. Kütüphanemizde 750 kitap var ve çoğaltabiliriz. Tüm kasaba halkıyla birlikte çevre kasaba halklarının da bu kütüphaneden yararlanması için çalışma yapacağız” dedi.

    Düzenlenen törene Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülgani Özkan, Kiledere Belediye Başkanı Selami Yılmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

    Etiketler: Niğde , Öğretmen , Yeliz Yücebaş , kütüphane , Otobüs , gezici kütüphane
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