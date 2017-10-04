Öğretmen otobüsü kütüphaneye çevirdi

Kiledere Şehit Emrah Eryılmaz İlkokulu ve Ortaokulu ‘7’den 70’e Engelsiz Gezici Kütüphane’ düzenlenen törenle açıldı. Konya Okuyor Projesi kapsamında gerçekleştirilen projede, Kiledere Belediyesi’nden alınan eski yolcu otobüsü yapılan yeni dizaynla kütüphane yapıldı

Projenin yöneticileri, öğrencileri okumaya teşvik etmek için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Yedi yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirten proje yürütücüsü öğretmen Yeliz Yücebaş, “Yedi yıllık öğretmenim ve bu süre boyunca böyle bir projem vardı. Kiledere Belediyesi’nden otobüsü teslim aldık. Otobüsün içerisini güzelleştirdik ve proje kapsamında hibeyle kitapları aldık. Kiledere’nin okuma oranı düşük ve yükseltmeyi hedefliyoruz. Kütüphanemizde 750 kitap var ve çoğaltabiliriz. Tüm kasaba halkıyla birlikte çevre kasaba halklarının da bu kütüphaneden yararlanması için çalışma yapacağız” dedi.

Düzenlenen törene Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülgani Özkan, Kiledere Belediye Başkanı Selami Yılmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.