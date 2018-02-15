Öğretmen lojmanı kütüphane oldu

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yumrutepe Mahallesi'nde taşımalı eğitim veren ilk ve ortaokulun öğretmenleri, okula kütüphane oluşturmak için bir süre önce çalışma başlattı.

Öğretmenler, ders saati dışında gönüllü çalışarak okullun 3 odalı lojmanının 2 odasını kütüphane, diğer odasını da satranç sınıfına dönüştürdü. Modern bir kütüphane kuran öğretmenler, hayırseverlerden topladıkları kitapları, öğrencilerin hizmetine sundu.

‘ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ YERİNE GETİRDİK’

Okulun Müdür Yardımcısı Fatih Düşünekli, öğrencilerin uzun zamandır kütüphane talebinde bulunduğunu, bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenlerin çok fedakar davrandığını anlatan Düşünekli, "Öğrencilerimiz sürekli bizden okumak için kitap istiyor ve kütüphane talebinde bulunuyorlardı. Bizler öğrencilerimizin içinde ki kitap okuma sevgisin görünce, öğrencilerimizin isteğini boşa çevirmedik ve öğrencilerimize güzel ve zengin bir kütüphane kazandırmak istedik" dedi.

KİTAP DESTEĞİ BEKLİYORLAR

7’nci sınıf öğrencisi Berivan Güler de kitap desteği beklediklerini belirtti. Güler, "Okumayı çok seviyoruz ama kitaplarımız az, onun için yeterince okuyamıyoruz. Öğretmenlerimiz yeterince çabalıyor ama yeterli olmuyor. Bunun için hayırseverlerden kitap yardımları bekliyoruz" diye konuştu.