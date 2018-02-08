Öğretmen eşlerin birleşmesinde top illerde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğretmenlerin eş, güvenlik, sağlık, engellilik gibi nedenlerle il içi yer değiştirme işlemleri 19 Ocak’ta tamamlandı. Ancak çeşitli nedenlerle bazı öğretmenler yer değişikliği yapamadı. Özellikle evli olup, eşi ile aynı şehirde fakat uzak ilçelerde çalışan bazı öğretmenler istediği ilçeye tayin olamadı. “Aile bütünlüğü”nün korunmasını isteyen eğitimciler için MEB harekete geçti. 2 Şubat’ta İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda, il içi yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, bu süreçte başka bir ilçeye tayin olamayan öğretmenler için ihtiyaç, mazeretler ve uzaklıklar dikkate alınarak yer değiştirme işlemlerinin yapılabileceği belirtildi. Bakan İsmet Yılmaz imzalı yazıda şöyle denildi:

“Söz konusu yer değiştirme sürecinde il içerisinde yer değiştiremeyen öğretmenlerin, bu tarihten sonra ilinizde eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacı oluşması halinde mazeretleri ve uzaklıklar da dikkate alınarak il içinde yer değiştirme işlemlerinin valiliğinizce değerlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ SAĞLAM TALİMAT VERMELİ

Bu konudaki karar da valiliklere ve dolayısıyla il milli eğitim müdürlüklerine bırakılmış oldu. Bakanlığın yazısını değerlendiren Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu kararı olumlu bulurken, bundan sonraki kararın il milli eğitim müdürlüklerinde olduğunu belirtti. Koncuk şunları söyledi:

“Bakanlığın yazısı aslında aynı ilde fakat uzak ilçelerde çalışan öğretmenlerin eşleriyle birleştirilmesi anlamına geliyor. Fakat bu yazı il milli eğitim müdürlüklerini mecbur bırakan bir yazı değil, onlara insiyatif veriyor. İl milli eğitim müdürlükleri isterse çok uzak ilçelerdeki eşleri bir şekilde birleştirme formülü bulabilir. Ama bunun için gayret gösterecek, istekli yöneticiler gerekiyor. Bunu yapacak yöneticiler il milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri. Ama il milli eğitim müdürlerinin de sağlam bir talimat vermesi gerekiyor.”

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER DE ‘ÖZÜR TAYİNİ’ İSTİYOR

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirildiği okulda 4 yıl sözleşmeli ardından da 2 yıl kadrolu çalıştıktan sonra il içi veya iller arası tayin isteme hakkı olan sözleşmeli öğretmenler de “özür grubu ataması” istiyor. Sosyal medyada, 6 yıl aynı okulda kalmanın “aile bütünlüğü”ne zarar verdiğini belirten öğretmenlerin yorumlarından bazıları şöyle:

A.GEDK @AliGEDK2

SözlÖğretmen AilesizKaldı

950 bin öğretmenin görev aldığı bu kurumda az sayıda (2.500) öğretmenin özür grubu tayin hakkı eğitimi aksatmaz

Şubatta 140.000 özür grubu için kadro açılıyorken 2.500 kişi düzeni bozmaz

@dilekciufuk @_aliyalcin_ @EgitimBirSen @ikoncuk @RT_Erdogan

Ali Yağız @AliYaz71538206

SözlÖğretmen AilesizKaldı

Lütfen aile birliği sağlansın herkesin.

MUKANKAGAN‏ @mukkankagan

"SözlÖğretmen AilesizKaldı" Öğretmenin itibarına zarar veren Sözleşmeli Öğretmenlik modeli kaldırılmalı öğretmenin motivasyonunu kıran bütün uygulamalardan vazgeçilmelidir @mustafaatas @hasandogan @israfilkisla @ismetUcma @leylasahinusta @RT_Erdogan @_aliyalcin_ @mustafaatas

Ezgi ÖZKAN ECEVİT‏ @ezgi_ecevit

Hakkari'de sözleşmeli öğretmenim. İşimi ve buranın halkını gerçekten çok severek hizmet vermekteyim. Fakat eşimden ayrı olmam her şeyi altüst etmeye yetiyor. SözlÖğretmen AilesizKaldı

Efsun‏ @Efsun15736315

SözlÖğretmen AilesizKaldı Tek isteğimiz işten çıkınca yuvamıza gidebilmek çocuklarımızın başında durabilmek.Hiçbir çocuk anne babasından ayrı büyümeyi hak etmiyor.Evlatlarımızı istiyoruz.AİLEMİZİ İSTİYORUZ @ikoncuk @hmzaydg @Yusuf__Tekin @arzuerdemDB @mysdgn

Ecdadı Osmanlı‏ @1453_ecdad

Öğretmen Ailesinden 4+2 yıl koparılarak Evladı elinden alınarak eğitim bir adım ileri gitmez SözlÖğretmen AilesizKaldı @RT_Erdogan @Yusuf__Tekin @hasandogan @ILKERASTARCI @IlknurInceoz @MEBMHC @ikoncuk @selvacam @Hayati_Yazici @RavzaKavakci @tcmeb @TC_Basbakan

Ali-fizik‏ @Alicansuf1zik

Öğretmen olmak çocukluk hayalimdi (gerçekleşti) Kalbi temiz helal süt emmiş bir eş bulmak. Gençlik hayalimdi ( gerçekleşti) Milletime hayırlı evlat(lar) yetiştirmek şimdi ki hayalim Ama MEB bana. Hayallerinden birini seç diyor. @RT_Erdogan @tcmeb "SözlÖğretmen AilesizKaldı"

Zuhal SEZGİN‏ @thegreatZOZO

SözlÖğretmen AilesizKaldı sözleşmeli öğretmenler boşanıyor hangi il ilçe fark etmez yuvalar dağılıyor 6 yıl yüzünden çıkan kavgalar bir yuva yıktı dahası olmadan bu iş bitsin aileler kavuşsun

Ferah Kuzdere‏ @ferahkuzdere

SözlÖğretmen AilesizKaldı bir evlilikte en önemli şey ailenin bir arada olmasıdır 6 yıl çok uzun bir SÜRE @tcbestepe @RT_Erdogan @BeratAlbayrak @dbdevletbahceli @arzuerdemDB

bayram tok‏ @bayramtok

"SözlÖğretmen AilesizKaldı" Bu sistemin yanlışlığı elbet düzelecek ama aileler arasına giren bu soğukluk ve akabindeki boşanmalara ne yapabiliriz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. @hmzaydg @RT_Erdogan @dbdevletbahceli @arzuerdemDB