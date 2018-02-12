Öğretmen eğitiminde 5 adım

Öğretmen adayları, devlete ait veya özel okullarda bir yıl boyunca ders gözlemleri yaparak ve bu sınıflarda ders anlatarak okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması derslerini tamamlıyorlar. Üniversitelerdeki uygulamadan (staj) sorumlu öğretim elemanları ve staj yapılan okullardaki danışman öğretmenlerin birlikte çalışması, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmasında önemli rol oynuyor. Okul ve üniversite arasındaki bağ ne kadar kuvvetli olursa, öğretmen adayının mesleki gelişimi de o kadar güçlü olacaktır.

Üniversitede uygulamadan sorumlu öğretim elemanlarının, danışman öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının birbirlerini destekleyici/tamamlayıcı bir şekilde işlev görmesi hem hizmet öncesi hem de hizmetiçi öğretmen eğitiminin kalitesini arttırır. Bu bağlamda, ‘okul-üniversite işbirliği’nde titizlikle üstünde durulması gereken konular şöyle sıralanabilir:

KUVVETLİ BİR İLETİŞİM AĞI ŞART

1- Üniversitede uygulamadan sorumlu öğretim elemanıyla okullardaki yönetim ve danışman öğretmenler arasında kuvvetli bir iletişim ağı kurulup, yönetmelik kapsamında, tarafların görev ve sorumluluklarının açıkça bilinmesi ve uygulanması,

2- Üniversiteler ve okullar arasında öğretmen adayının eğitimiyle ilgili bilgi paylaşımının artması. Üniversitelerin danışman öğretmenlere, öğretmen adayının eğitimi konusunda düzenli olarak yönlendirici toplantılar düzenlemesi; danışman öğretmen ve öğretmen adayı arasındaki mesleki iletişimin niteliğini arttırmak için çalışılması,

3- Danışman öğretmenlerin, mesleki ve alana yönelik bilgi düzeyinin düzenlenecek seminerlerle pekiştirilmesi; okulların, öğretmenlerinin mesleki ve alana yönelik bilgi düzeyini arttırmak için üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına katılmalarını desteklemeleri,

AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETMENLİK YAPMASI GEREKİR

4- Uygulamadan sorumlu öğretim elemanlarının, öğretmen desteğine ihtiyacı olan okullarda gönüllü olarak, il milli eğitim müdürlüğünden alınacak onayla hem okuldaki eğitime destek vermesi hem de ilk, orta ve lise sınıflarında öğretmenlik deneyimlerini arttırmaları,

5- Öğretmen adayının uygulama okulunda stajını yaparken, okulun izniyle ya etüt saatlerinde ya da eğitsel faaliyetlerde öğrencilerin öğrenme ortamlarına katılarak öğrencilere destek vermeleri. Bu destek, özellikle kalabalık sınıflarda okuyan devlet okullarındaki öğrenciler için fayda sağlayacaktır.

Okul-üniversite işbirliğinde tüm paydaşlar (üniversite, okul yönetimi, danışman öğretmenler, öğretmen adayları) tarafından bilgi ve deneyimin paylaşılarak, tartışarak büyümesi öğretmen eğitiminin kalitesini arttırarak, öğrencinin öğrenme ortamlarının zenginleşmesine imkân tanıyıp, öğrenme düzeyinin yükselmesini sağlayacaktır.