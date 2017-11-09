Öğretmen eğitimi sil baştan

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, yapılan çalışmaları Hürriyet’e anlattı:

Öncelik öğretmen yetiştiren programların geliştirilmesi ve çalışan öğretmenlerin mesleki gelişimi olarak iki alanda. Eğitim fakültelerinin lisans programlarını güncelliyoruz. KPSS alan testlerindeki durum da üniversitelerdeki eğitimin gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bir yılı aşkın zamandır üzerinde çalışıyoruz. Programlar 1998’de ve 2006’da güncellendi. On yıl geçti. İstanbul, Hacettepe, ODTÜ gibi üniversitelerde çalıştaylar yaptık. Komisyonlar kurduk. Taslak programları oluşturduk. İnşallah 2018-2019 öğretim yılına yetiştireceğiz.

UYGULAMA DERSİ İKİ DÖNEME YAYILACAK

Eğitim fakültelerinde insanlar öğretmenliğe hazırlanıyor. Okuldaki öğretmenlik uygulamaları da önemli. Yeni programlarda bunu daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlik uygulaması derslerini artırmayı, bir ve iki şeklinde iki döneme yaymayı düşünüyoruz.

Eğitim fakültelerindeki hocaların, okullardaki öğretmenlerle daha çok etkileşimde olmasını, mesleki gelişimlerine katkı sağlamalarını istiyoruz. MEB’in hizmet içi eğitimlerinin il bazında eğitim fakültelerinin desteğiyle yapılması daha verimli olacaktır. Milli eğitim müdürlüklerimizle bu fakültelerimizin işbirliğini güçlendirmeye çalışıyoruz.

SERTİFİKA YERİNE YÜKSEK LİSANS

Eğitim fakültelerinde 20 küsur lisans programımız bulunuyor. Bakanlık 150 dolayında alandan öğretmen atıyor. Fen-edebiyat, güzel sanatlar, mühendislik gibi birçok fakülteden formasyon alarak atanan öğretmenler de var. Yani kaynağın çoğunu buralar oluşturuyor. Pedagojik formasyon çok tartışılıyor. Kontenjanın belirlenmesi üniversitelere bırakıldı. Ancak bazılarında bu sertifikasyonlar, gelir kaynağı olarak görülmeye başlandı. Kapasitelerinin dışında kayıt yapılmaması, ilde uygulama yapılacak okulların ve öğretim üyelerinin kapasitelerinin dikkate alınması konusunda üniversitelerimizi uyarıyoruz. Bunların tasfiye edilmesi yerine mezuniyet sonrası tezsiz yüksek lisans programlarının açılmasını istiyoruz. Adaylar, lisansı bitirip eğitim bilimlerinde yüksek lisans yaparak öğretmenlik başvurusunda bulunabilsin. Bakanlığımızla görüşüyoruz. Mutabakat sağlanırsa önümüzdeki dönemlerde yüksek lisans diplomasına sahip olarak öğretmen adaylarının atanmasını planlıyoruz. Şu an eğitim fakültelerinin çoğu programı temel eğitime yani ilkokul ve ortaokula öğretmen yetiştiriyor. Lise düzeyine yetiştirenlerin kontenjanları daha sınırlı. Amacımız lise öğretmeni yetiştirme işinin tamamen yüksek lisans düzeyine çekilmesi. Birçok ülkede böyle. Eğitim fakültelerinin kontenjanlarını birkaç yıldır sabitledik. İkinci öğretimi kapattık. Sadece rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile okul öncesi kaldı. Bunları da zamanla tasfiye edeceğiz.