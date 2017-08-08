MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Öğretmen çiftlere yer değiştirme hakkı

    Öğretmen çiftlere yer değiştirme hakkı

    AA
    08 Ağustos 2017 - 16:32Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 16:33

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi eğitim kurumlarındaki kadrolu öğretmenlerin, istemeleri halinde sözleşmeli öğretmen olarak atanan eşlerinin görev yaptıkları yerlere atanma talebinde bulunabileceği bildirildi.

    Bakanlığın internet sitesindeki bilgiye göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlardan, eşleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan eşlerinin görev yapacakları yerlere aile birliği mazeretine bağlı olarak, yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.     

    Kadrolu öğretmenler, atamalarının gerçekleştirilmesi halinde sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin göreve başlamalarını takiben ilişiklerini kesip atandıkları yerlerde göreve başlayabilecek.      

    Başvurular, bugünden 14 Ağustos'a kadar "http://mebbis.meb.gov.tr" veya http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden yapılabilecek.     

     

     

     

     

    Etiketler: yer değiştirme , öğretmen , atama
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri