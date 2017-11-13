Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki yıl içerisinde kadroya dahil edilecek olan öğretmenlerin sayısını duyurdu. Toplam 20 bin öğretmen alımı için tarih duyurusunu yapan Yılmaz, atamaların ise haziran ya da temmuz ayında nihayete ereceğini ifade etti. İşte, Bakan Yılmaz'ın öğretmen atamalarıyla ilgili yapmış olduğu o açıklamalar;

Liseye geçişte yeni sınav sistemini açıklamak üzere AA Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen alımıyla ilgili gelen bir soru üzerine atama bekleyen adayları sevindirecek açıklamayı gerçekleştirdi. 20 bin öğretmen alımı yapılacağını açıklayan Bakan Yılmaz, şu ifadelerde bulundu;

"20 bine yakın öğretmenin alımı için şubatta bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen mayısta sınavlarını yaparız, haziran-temmuzda da atamasını gerçekleştiririz.

Öğrenci sayısını indiremezsiniz o halde öğretmen sayısını artırmamız lazım. Öğretmen yaş ortalamamız 40 yaşın altında. Genç olan öğretmenin hizmet içi eğitim ihtiyacı da biraz daha fazla deniyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Biz önümüzdeki yıl 20 bine yakın öğretmen alacağız. Son rakamı Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız ile bir araya geleceğiz. 20 bin öğretmen alımı için şubatta duyuru yapacağız."