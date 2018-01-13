Müsteşar Tekin: Öğretmen Akademileri yeni eğitim yılı başlamadan açılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği İstanbul Öğretmen Akademileri ve Öğretmen Atölyelerinin 2017-2018 eğitim yılının birinci dönem kapanış programı 12 Ocak’ta İstanbul Üniversitesi’nde yapıldı. Akademinin son dersini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin verdi. Gazetelerde ve internet sitelerinde haber yapılanların spekülatif şeyler olduğunu belirten Tekin, bunları dikkate almamaları konusunda öğretmenleri uyardı. “İlk başladığım yıllarda çok dikkate alıyordum. Hangi gazete, hangi site ne yazmış? Şimdi hiç dikkate almıyorum” diyen Müsteşar, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Öğretmenler ve milli eğitim yöneticileri eğitim ve öğretimde süren bu tartışmaları bitiremeyecek. Aklınıza 'Şunları yaparsak, tartışma biter' diye bir önerme asla gelmesin. Ne yaparsanız yapın, mutlaka tartışma devam edecek. Etmeli de. Böylece bu dinamik süreç çağa, koşullara ve ülkenin ihtiyaçlarına göre kendini revize etsin. Gazeteler, görsel medya, televizyon, internet siteleri üzerinden bu tartışmalar, mini minnacık bir olay üzerinden alıp başını giden genellemeler, sizi hiç üzmesin, sıkıntıya sokmasın. Ben hiç rahatsız olmuyorum. İlk başladığım yıllarda çok dikkate alıyordum, şimdi hiç ilgilenmiyorum. Kendi işimi yapıyorum, vicdanımın sesini dinliyorum. Ülkemiz, milletimiz için en doğrusunun ne olacağını en doğru usulle tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra da işimize, gücümüze bakıyoruz.



AKADEMİ CİDDİYETİNDE EĞİTİM

Öğretmenlerimizin eksik, hatalı ve yanlış olduklarını düşünmüyoruz. Öyle bir kastımız asla yok. Kendisini geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek isteyen öğretmen arkadaşlarımıza bu imkanı sunmak istiyoruz. Yayınladığımız belgeleri, başta sendikalar olmak üzere bir sürü kişi eleştirdi. Bunun bir cezalandırma yöntemi olduğunu söylediler. Açık açık söylüyorum, herhangi bir şekilde öğretmen arkadaşlarımızı incitecek, eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkileyecek hiçbir şeyin ortaya çıkmasına asla müsaade etmeyiz. Bütün derdimiz, meramımız öğretmen arkadaşlarımızın kendilerini daha iyi hissedecekleri, daha rahat yetişebilecekleri bir ortam hazırlamak. Bunu sadece biz yapmayacağız. Tıpkı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı gibi üniversitelerle ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürüteceğiz. Öğretmen arkadaşlar, kendilerini yetiştirmek istedikleri alan neyse onları seçecekler, ardından biz buna göre bir akademi ciddiyetinde dersler vereceğiz. İnşallah öğretmen akademilerini, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlamadan hayata geçirmiş olacağız."

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR

Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, akademiye çok fazla katılım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İstanbul Öğretmen Akademisi'nde 400 öğretmenimiz eğitim aldı, gelecek dönemde de 400 öğretmenimize eğitim vereceğiz. Öğretmen akademilerinin en önemli özelliklerinden biri hizmet için eğitim çalışmalarından farklı olarak gönüllülük esasına dayalı olması. Dileyen öğretmenler istifade ediyor. Buna rağmen çok fazla başvuru oldu. Katılacak öğretmenleri kurayla belirleyip hizmetimize devam ediyoruz. Bu akademilerden istifa etmek üzere Büyükçekmece’den Şile’ye, Tuzla’ya kadar yolları, trafiği göze alarak başvurup katılmaya hak kazanan tüm öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından akademiye katılan öğretmenler sertifikalarını Tekin'in elinden aldı.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde 'Edebiyat, Sanat, Lisan, Müzik, Bilim, Aktör Öğretmen'den oluşan 6 akademi ve 'Türk-İslam Düşüncesi ve Bilimi, Bilim Olimpiyatları, Sosyal Bilimler'den oluşan 3 enstitüden ikinci dönemde 400 öğretmen eğitim alacak. Bunun yanı sıra İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'yle yapılan protokol kapsamında Anadolu ve Avrupa yakalarında toplamda 16 ilçede Öğretmen Atölyeleri açıldı. Burada 1.600 öğretmenin eğitim alması sağlanacak. 2017-2018 eğitim döneminde akademi ve atölyelerden eğitim alan öğretmen sayısı toplamda 2 bin 400 olacak.