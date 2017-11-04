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    ‘Öğretmen Akademileri’ açıldı

    AA
    04.11.2017 - 10:12 | Son Güncelleme:

    İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri Eğitim Öğretim Dönemi açılış programı gerçekleştirildi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programında, ilk dersi verdi.

    İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri projesini geçen yıl başlattıklarını belirten Yelkenci, "Geçtiğimiz yıl 7 akademiye 350 öğretmenimiz katılarak kendilerini geliştirme imkanı buldu. Bunlar müzik, sanat, edebiyat ve bilimin üç alt başlığı Sosyal Bilim Enstitüsü, İslam Düşüncesi Enstitüsü ve Bilim Olimpiyatları şeklinde  hizmetler oldu" diye konuştu.     

    Akademiye katılan öğretmenlerin kendilerini geliştirme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Yelkenci, "Derslerimizde 3 önemli bakış açımız var. İnsan merkezli, yöntem merkezli ve mekan merkezli bir çalışma yaptık. İskender Pala, Tuluyhan Uğurlu, Erol Sayan, Selim İleri, Turan Koç, Beşir Ayvazoğlu, Göksel Baktagir gibi çok değerli insanlar bu yıl da tecrübelerini öğretmenlerimizle paylaşacaklar. Bir öğretmen önce kendini tanımalı ki öğrencisine faydalı olabilsin" ifadelerini kullandı.     

    Yelkenci, bu yıl bir yenilik daha yaptıklarını belirterek, "Geçen sene bütün yıl boyunca akademiyi yapmıştık. Bu yıl iki döneme ayırdık. Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere. Dolayısıyla sayımız da eklenen modülle beraber 800 öğretmene ulaşmış olacak" dedi.     

                   

     

     

     

     

    Etiketler: ders
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