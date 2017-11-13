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    Öğretmen adaylarından atama çağrısı

    Hürriyet Eğitim
    13.11.2017 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 2018 yılında 20 bin öğretmen atanacağını açıklamasının ardından adaylar da sosyal medyada destek çağrısında bulundu. #40BinÖgrAtamasınaDestek hashtagi açan adaylar, atama sayısının 40 bin olmasını istiyor.

    Geçen hafta Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılında 20 bin öğretmen atanacağını açıkladı. Atamalarda 2017 KPSS sonuçlarının dikkate alınacağını da belirtti. Fakat öğretmen adayları atama sayısını yetersiz buldu. Adaylar 40 bin atama yapılması gerektiğini belirterek sosyal medyada #40BinÖgrAtamasınaDestek hashtagi ile destek çağrısında bulundu.

     

    Queen Aşkı 👑‏ @bernaakeklikler
    #40BinÖgrAtamasınaDestek Bu arkadaşlar boşunamı okudu acaba artık atansalar diyorum yanii

    ebru akkuş‏ @ebruusskaa
    #40BinÖgrAtamasınaDestek artık sınavlara değil öğrencilerimize odaklanmak istiyoruz. Öğrencilerimize yararlı olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Yani hakkımızı istiyoruz

    bilmektenbilge‏ @bilmektenbilge
    Atanamayan öğretmenlerden bir ordu kurduklarının farkında bile değiller. Tehlike is coming #40BinÖgrAtamasınaDestek

    derya demirkan‏ @deryademirkan57
    #40BinÖgrAtamasınaDestek gel gör beni beni atanamamak neyledi..

    Kübra Polat‏ @polatkubrapolat
    Okullar öğretmensiz kalmasın. #40BinÖgrAtamasınaDestek

    Tuğçe Açıkyörük‏ @tgcackyrk
    Bu kadar fazla açık varken neden ögrencileri ögretmensiz ögretmenleri de ögrencisiz birakiyorsunuz ki? #40BinÖgrAtamasınaDestek

    Büşra Oğuz‏ @bisyaoguz
    2017KPSS mağdurlarıyız hem 2018'de atama olacak deniliyor hem de 20 binden bahsediliyor #40BinÖgrAtamasınaDestek istiyoruz!

    Mustafa Karana‏ @karana_mustafa
    Atanan her öğretmen çoçuklarımızın geleceğine yatırımdır.. #40BinÖgrAtamasınaDestek

     

    Etiketler: aday
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