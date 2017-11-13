Öğretmen adaylarından atama çağrısı

Geçen hafta Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılında 20 bin öğretmen atanacağını açıkladı. Atamalarda 2017 KPSS sonuçlarının dikkate alınacağını da belirtti. Fakat öğretmen adayları atama sayısını yetersiz buldu. Adaylar 40 bin atama yapılması gerektiğini belirterek sosyal medyada #40BinÖgrAtamasınaDestek hashtagi ile destek çağrısında bulundu.

Queen Aşkı 👑‏ @bernaakeklikler

#40BinÖgrAtamasınaDestek Bu arkadaşlar boşunamı okudu acaba artık atansalar diyorum yanii

ebru akkuş‏ @ebruusskaa

#40BinÖgrAtamasınaDestek artık sınavlara değil öğrencilerimize odaklanmak istiyoruz. Öğrencilerimize yararlı olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Yani hakkımızı istiyoruz

bilmektenbilge‏ @bilmektenbilge

Atanamayan öğretmenlerden bir ordu kurduklarının farkında bile değiller. Tehlike is coming #40BinÖgrAtamasınaDestek

derya demirkan‏ @deryademirkan57

#40BinÖgrAtamasınaDestek gel gör beni beni atanamamak neyledi..

Kübra Polat‏ @polatkubrapolat

Okullar öğretmensiz kalmasın. #40BinÖgrAtamasınaDestek

Tuğçe Açıkyörük‏ @tgcackyrk

Bu kadar fazla açık varken neden ögrencileri ögretmensiz ögretmenleri de ögrencisiz birakiyorsunuz ki? #40BinÖgrAtamasınaDestek

Büşra Oğuz‏ @bisyaoguz

2017KPSS mağdurlarıyız hem 2018'de atama olacak deniliyor hem de 20 binden bahsediliyor #40BinÖgrAtamasınaDestek istiyoruz!

Mustafa Karana‏ @karana_mustafa

Atanan her öğretmen çoçuklarımızın geleceğine yatırımdır.. #40BinÖgrAtamasınaDestek