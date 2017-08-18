Öğretmen adaylarına mezuniyet sonrası takip

AEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, AEÜ'de eğitim kalitesinin artırılması için idari, araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim alanlarında projeler geliştirdiklerini, son aşamasına geldikleri ‘Yeterliliğe dayalı öğretmen yetiştirme sistemi projesi’nin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden geçtiğini, yazılımlar oluşturulmaya başlandığını söyledi.

Eylül ayından itibaren proje kapsamında öğretim üyesi ve görevlilerinin eğitimine başlanacağını belirten Balay, şöyle devam etti:

"Bu projeyle öğrencilerimizin fakültemize hangi şartlarda geldiğini denetleyebileceğiz. Öğrencimiz fakültemize başladıktan sonra onların bütün eğitim-öğretim dönemini kaliteli bir hale getirmek için sınavlar hazırlayacağız ve sınavlarda sorulacak soruların kalitesi de dahil olmak üzere hepsini yönetim ve denetim altına alacağız."

Bu süreç sonunda öğrencilerin mezun olduktan sonraki durumlarını da kayıt altına alacaklarını anlatan Balay, şöyle devam etti:

"İyi öğretmenliği güvence altına alacak sistemi benimsemeye çalışıyoruz. Türkiye’de şu an böyle bir çalışma yapan hiçbir üniversite yok. Ahi Evran Üniversitesi olarak bunu yapan tek üniversiteyiz. Bu projeyle diğer üniversitelere öncü olacağız. Bu proje, bizim Osmanlı’dan beri devam eden eğitimdeki kayıt dışılığımızı ortadan kaldıracak. Kayıt dışılık mezun ettiğimiz öğrencimizin ne yaptığını, ne durumda olduğunu bilmiyoruz demek. Bu projeyle bu kayıt dışı eğitimimize son vereceğiz. Bu projede pilot olarak sınıf öğretmenliği bölümünü seçtik ama bu sistemi hayata geçirdikten sonra diğer bölümlerimizde de uygulayacağız. Bununla da sınırlı kalmayacak, Ahi Evran Üniversitesi’nin diğer fakültelerinde de bu sistem uygulanacak."

Projenin, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya tarafından YÖK’e da sunulduğunu belirten Balay şunları söyledi:

"Çalışmalar tamamlandığında YÖK bu projeyi öğrenci yetiştirme sistemi olarak Türkiye’deki tüm eğitim fakültelerine gönderecek ve bu projenin uygulanmasını isteyecek. Amacımız, hedefimiz çok yüksek. Türkiye’nin tümünü içine alacak ve Türkiye’yi etkileyecek bir sistemi oluşturmak için çabalıyoruz. İyi bir noktaya geldik. Eylül ayında eğitimlere başlayacağız. Bundan sonra süreç artık klasik sistemden yeni sisteme göre işleyecek."