Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Öğretmen adayları dikkat... Bakanlık uyardı!

    Öğretmen adayları dikkat... Bakanlık uyardı!

    Hürriyet Eğitim
    13.11.2017 - 17:28 | Son Güncelleme:

    MEB, kendilerini bakanlık personeli olarak tanıtarak, öğretmen adaylarına atanma vaadinde bulunan şahıslarla ilgili uyarı yaptı. “Öğretmen adaylarımız atama vaadiyle kendileriyle irtibata geçen şahıslara itibar etmesin” denilen açıklamada, öğretmen ataması için herhangi bir ücret talep edilmediği de hatırlatıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kendilerini bakanlık personeli olarak tanıtarak, öğretmen adaylarına atanma vaadinde bulunan şahıslarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Eğitim fakültelerinin arandığı, öğretmen adaylarına ilişkin kişisel bilgilerin talep edildiği belirtilen açıklamada, bazı kişilerin dosya masrafı adı altında ücret talep ettiği de vurgulandı. Oysa öğretmen ataması için bir ücret gerekmediği hatırlatılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

    “Son günlerde kendilerini Milli Eğitim Bakanlığı personeli olarak tanıtıp öğretmen adaylarına atama vaadinde bulunarak, eğitim fakültelerinin arandığı, öğretmen adaylarına ilişkin kişisel bilgilerin talep edildiği, dosya masrafı adı altında ücret talep edilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu ve adayların mağdur edildiği Bakanlığımıza intikal eden şikayetlerden anlaşılıyor.

    Bilindiği üzere öğretmen atamaları öncesinde Bakanlığımızca gerekli duyurular yapılarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Ayrıca Bakanlığımız veya il milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından öğretmen olarak atanmak üzere başvuran adaylardan herhangi bir ücret alınması söz konusu değil. Öğretmen adaylarımızın herhangi bir şekilde kendileriyle irtibata geçen şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. Kamuoyuna önemle duyurulur.”

     

     

     

    Etiketler: aday , uyarı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri