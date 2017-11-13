Öğretmen adayları dikkat... Bakanlık uyardı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kendilerini bakanlık personeli olarak tanıtarak, öğretmen adaylarına atanma vaadinde bulunan şahıslarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Eğitim fakültelerinin arandığı, öğretmen adaylarına ilişkin kişisel bilgilerin talep edildiği belirtilen açıklamada, bazı kişilerin dosya masrafı adı altında ücret talep ettiği de vurgulandı. Oysa öğretmen ataması için bir ücret gerekmediği hatırlatılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde kendilerini Milli Eğitim Bakanlığı personeli olarak tanıtıp öğretmen adaylarına atama vaadinde bulunarak, eğitim fakültelerinin arandığı, öğretmen adaylarına ilişkin kişisel bilgilerin talep edildiği, dosya masrafı adı altında ücret talep edilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu ve adayların mağdur edildiği Bakanlığımıza intikal eden şikayetlerden anlaşılıyor.

Bilindiği üzere öğretmen atamaları öncesinde Bakanlığımızca gerekli duyurular yapılarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Ayrıca Bakanlığımız veya il milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından öğretmen olarak atanmak üzere başvuran adaylardan herhangi bir ücret alınması söz konusu değil. Öğretmen adaylarımızın herhangi bir şekilde kendileriyle irtibata geçen şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. Kamuoyuna önemle duyurulur.”