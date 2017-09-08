Öğretim yılına hazırlık ödeneği açıklandı.. Öğretmenlere ne kadar ödeme yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Devlet Memurları Kanunu'na göre, öğretmenlere her yıl eylülde Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği verildiği belirtildi.

Yazıda, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi"nde öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu sene için 1050 lira olarak belirlendi.

Ödeneğin eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara verileceği ifade edilen yazıda, 11 Eylül Pazartesi itibarıyla ödeneğin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi.