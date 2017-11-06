Öğretim üyesinden e-Kitap

e-Kitap’lar öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin de, mütercim-tercümanlık öğrencilerinin fırsat eşitliği içerisinde eğitim alabilmesi için animasyonlarla, görsellerle ve videolarla dolu bir e-Kitap hazırlıyor. TÜBİTAK’ın 5000-Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı kapsamında geliştirdiği ‘Bilgisayar Destekli Çeviri’ adlı e-Kitap, akıllı cihazlar ve bilgisayarlarda okunabilecek.

Mütercim tercümanlık yükseköğrenimi gören öğrencilere destek olmayı amaçladığını belirten Doç. Dr. Şahin, TÜBİTAK’ın Türkçe telif kaynaklarını artırmak amacıyla yaptığı çağrıyla Türkiye’de çeviribilim ve teknoloji çalışmalarına destek vermek istediğini söyledi. Doç. Dr. Şahin, “Türkiye genelinde TÜBİTAK çağrısı doğrultusunda 7 e-Kitap başvurusu destekleniyor. Bunlardan biri benim başvurum. Bu destek sayesinde zenginleştirilmiş öğelerle, animasyonlarla, görsellerle ve videolarla dolu bir e-Kitap hazırlıyorum. Bu süreçte Biblioteknik Dijital Yayıncılık Hizmetleri ve Teknolojileri Ltd. Şti.’den kitabın etkileşimli öğelerin oluşturulması gibi konularda hizmet alıyorum. Kitap Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu tarafından geliştirilen ve dijital kitaplar için kullanılan açık standartlı bir dosya formatını içeren EPUB3 formatında olacak. Böylece herkesin erişimine açık bulunacak. Bu format sayesinde e-Kitap akıllı cihazlar ve bilgisayarlarda rahatlıkla okunabilecek” dedi.

“10 YILLIK DENEYİMİ PAYLAŞMAK MUTLULUK VERİCİ”

Kitapta 15 bölümün bulunacağını, her bölümün sonunda soru ve yanıtların yer alacağını anlatan Şahin, her bölüm için de ayrıca sunum dosyaları hazırladığını belirtti. Kitap sayesinde Bilgisayar Destekli Çeviri dersinin mütercim tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinde ortak bir plan çerçevesinde verilmesinin mümkün olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Şahin, şöyle konuştu:

“e-Kitap, mütercim tercümanlık ve çeviribilim alanında giderek daha fazla gelişme gösteren ve çeviri uygulamalarını, öğretimini, araştırmalarını etkileyen bir konu olan teknolojiyi ele alıyor. Yeni teknolojiler ve araçlar mevcut uygulamaları değiştirdi, yeni talepler yarattı ve dolayısıyla çevirmen profilini etkiledi. Mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinde çeviri teknolojilerine yönelik ders sayısı artıyor. Çeviri ve teknoloji ilişkisi konusunda Türkçe yazılmış çok az sayıda akademik çalışma mevcut. Elektronik ortamda sunulacak, animasyon ve videolarla geliştirilecek bir kaynak olarak Bilgisayar Destekli Çeviri e-Kitabı bu konuyla ilgili derslerde birincil kaynak görevi görebilecek. Görsel-işitsel bileşenlerle desteklenen elektronik kitap öğrencilerin gerek mevcut internet kaynaklarını kullanarak gerekse kitapta tanıtılacak araçların deneme sürümlerini indirerek pratik yapmalarına olanak sağlayacak. Yaklaşık 10 yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları dersi veriyorum. Bu dersi kendim tasarladım ve yıllar içinde geliştirdim. Bu 10 yıllık deneyimimi Türkiye’deki tüm akademisyen ve öğrencilerle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk olacak.”