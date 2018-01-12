Öğretim üyelerine ücretli izin için altı yıl şartı

Öğretim üyelerinin yurtiçinde ve yurtdışında yürüteceği çalışmaları için ücretli izin almasıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, devlet üniversitelerinin öğretim üyesi kadrosunda fiilen 6 yıl çalışanlara yurtiçinde veya yurtdışında Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere 1 yıllık ücretli izin verilebilecek. Bunun için ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Ayrıca üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı da değerlendirilecek. İkinci kez ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari 6 yıl bir devlet üniversitesinde görev yapması gerekecek. Ayrıca araştırma görevlileri de üniversitede en az bir sene görev yapmak şartıyla yurtdışında bir yıla kadar kalabilecek. Yönetmelik değişikliğini değerlendiren akademisyenler ise görüş ayrılığına düştü. Özellikle 6 yıl kadrolu çalışma şartının yurtdışındaki Ar-Ge çalışmalarına katılmak isteyen öğretim üyeleri açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünen de, bazı suistimallerin önüne geçileceğini söyleyen de var.

ALTI YIL UZUN

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı): Yurtdışına gidip geldikten sonra bir yıl içinde tekrar yurtdışına çıkılamıyordu. Ama bazı üniversiteler kendi insiyatifiyle bir karar almıştı, bir süre koymuşlardı, onu uyguluyorlardı. Yani üniversiteler arasında farklı uygulamalar vardı. Bu yönetmelikle süre sınırı netleşti. Fakat altı yıllık sınırlama çok uzun ve yanlış, bunu daha düşük tutup üniversitelerin kararına bırakmak gerekirdi. En azından yurtdışı için altı yıl şartı konulsa da, yurtiçinde yapılacak çalışmalar için bu zaman çok uzun. Öte yandan eskiden yurtdışına gidip bu imkândan çok olumlu yararlananlar olduğu gibi, sık sık yurtdışına giderek suistimal edenler de bulunuyordu. Bir taraf çok yurtdışına giderken, bazı akademisyenlerse hiç çıkamıyordu. Şimdi bu suistimallerin önü kesilecek. Bu açıdan YÖK’ün verdiği bu kararı olumlu buluyoruz, iyi bir gelişme.

SADECE AR-GE İÇİN KULLANILACAK

Prof. Dr. Halil Ekşi (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı): Değiştirilen 5’inci maddede iki ana önemli değişiklik olduğu görülüyor. Birincisi uzun dönemli izinlere yurtiçi görevlendirmenin de dahil edilmesi. Başka bir ifadeyle öğretim üyeleri Ar-Ge çalışmaları için yurtiçi veya yurtdışında kullanmak üzere ücretli izin alabilecek. Eskiden yurtiçi yoktu, o eklenmiş oldu. Ayrıca eskiden sadece bir proje yazıp izin alınabiliyordu, şimdi sadece Ar-Ge nitelikli projeler için gidilebilecek. Diğer yenilikse, daha önce araştırma görevlileri 5 yıllığına kadar uzatılabilecek süreyle gönderilebiliyorlardı şimdi bu süre 1 yılla sınırlandırıldı. Bu anlaşılabilir bir durum çünkü eskiden sürekli olan 33/a kadrosu vardı ve araştırma görevlileri yurtdışında lisans üstü eğitime gidebiliyorlardı. Şimdi sadece sözleşmeli olan 50/d kadrosu var ve bu kadro doktora yapılan üniversite ile bağlantılı.

GENÇLER İÇİN SORUN YARATACAK

Yrd. Doç. Vahdet Özkoçak (Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı): Genç akademisyenler bu süre kısıtlamasından maalesef olumsuz etkilenecek. Başka ülkelerde yurtdışında görevlendirme için belli bir süre hizmet etme şartı var. Ancak ikinci yurtdışına çıkış izni için aynı şartların tekrar istenmesi sorun yaratacak. Görevine yeni başlamış, doktorasını dışarıdan yapan yardımcı doçentler, doçentler profesör olmak için yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarını detaylı ve hızlı yapmak zorunda. Yurtdışında araştırma geliştirme yapan kurumlar ise, sürekliliğe ve zamanın verimli kullanılmasına büyük önem veriyor. İki yıl ve üzerinde çalışılacak olan Ar-Ge projelerinde süreklilik esas alındığı için Türk akademisyenler tercih edilmeyebilir.