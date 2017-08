Öğrenciyken ucuza seyahatin ipuçları

Interrail

TRENLE DÜNYA TURU

Interrail, Avrupa’yı ucuz ve hızlı dolaşmak için en iyi yol. Her yıl binlerce genç Interrail ile Avrupa’nın altını üstüne getiriyor. Interrail Global Pass biletleri süre ve seyahat sıklığına göre 800 ile 2 bin TL arasında değişiyor. Uçak biletlerinin fiyatları düşünüldüğünde bu seçenek üniversiteliler için bulunmaz fırsat. Ödüllü seyahat bloggerı Kerimcan Akduman, Interrail’i üniversite döneminde yaptı. Bugün dünyanın birçok ülkesine gidiyor, fotoğraf çekiyor ve çeşitli platformlarda yayınlıyor. Son olarak geçen aylarda bir dünya seyahatinden dönen Kerimcan’a Interrail için tüyoları sorduk:

“İlk ve en önemli hazırlık okumak. Gidilmesi planlana ülkelerin tarihleri, kültürleri, alışkanlıkları ve güncel durumlarıyla ilgili bolca araştırma yapılmalı. Ardından ziyaret etmek istediğiniz şehirleri araştırın. Bu sayede neyin ilginizi daha çok çekeceğini belirleyip rotanızı oluşturabilirsiniz. Diğer bir yöntemde gideceğiniz şehirle ilgili filmler izlemek. Sırt çantanızı hazırlarken çok yürümeye dayanacak hafif ve rahat bir ayakkabı, kolay kuruyan ve rahat kıyafetler tercih edin. Biletin Türkiye’den alınması gibi bir kural yok. Interrail yapacak olanlar turlarına eğer uçakla başlayacaklarsa ilk çıkış ülkesinden bileti satın alabilirler. Interrail insanın kendini tam olarak özgür hissedebileceği deneyimlerden biri. Kişiye harika bir esneklik ve hareket serbestliği tanıyor. Biletin hakkını vermek için çok disiplinli olmak gerekiyor. Yani bu seyahat biraz da maratona benziyor. Yolda ilk yapılması gereken şey kendinizi yola bırakmak ve işin keyfini çıkartmak. Konaklayacağınız yerde veya sokakta karşınıza çıkacak diğer gezginlerle tanışmak ve onlardan tüyolar almak önemli. Yine aynı şekilde güven veren yerel insanların da önerilerine mutlaka kulak asın.”

ERASMUS+

OKURKEN GEZMEK İÇİN EN İYİSİ

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkeleri ve Türkiye’nin dahil olduğu programda, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci değişimi, yüksek lisans öğrencileri için kredi desteği sağlanıyor. ‘Erasmus+’ programına dahil olan öğrenciler gittikleri ülkelerin hayat pahalılığına göre aylık 300 ile 500 Euro arasında hibe desteği alıyor. Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre programdan 1987’den 2014’e kadar faydalanan öğrenci sayısı 3.3 milyonu geçti. Sayı her geçen gün artıyor. Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, 2020’ye kadar 4 milyon kişi ve 125 bin eğitim kurumunun faydalanması amaçlanıyor. Program akademik yeterlilikleri geliştirmek, sınır geçiş serbestliği nedeniyle seyahat için en iyi yollardan biri. Bilgi için üniversitenizdeki Erasmus ofislerine başvurun.

Work and Travel (Seyahat et ve çalış)

HEM GEZ HEM DE PARA KAZAN

ABD Hükümeti’nin kontrolünde yapılıyor. Üniversitelilere yaz boyunca ABD’de çalışma imkânı veren program İngilizcenizi geliştirmek için iyi fırsat. Restoran, hotel ve eğlence merkezi gibi yerlerde, öğrencilere verilen özel vizeyle çalışma olanağı tanınıyor. Kazanç aylık 900-2000 Dolar arasında değişiyor. Ancak bu program sadece çalışma olarak algılanmamalı. İzin günlerinde veya ülkeye dönmeye az bir süre kala genellikle işin seyahat yönüne geçiliyor. Bu sayede ABD’yi batıdan doğuya istediğiniz gibi keşfetme fırsatı bulabiliyorsunuz. Dünya çapında arkadaşlar edinmek, başka bir ülkede çalışma kültürü kazanmak ve İngilizce’yi geliştirmek için Work and Travel programlarına göz atabilirsiniz.