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    Öğrenciyi ’hırsız’ diye teşhir eden okul müdürüne soruşturma

    Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)
    26.09.2017 - 10:19 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:24

    Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö. hakkında, okula ait dizüstü bilgisayarı oyun oynamak için eve götürdüğü gerekçesiyle 10 yaşındaki öğrenci S.A.’yı tüm arkadaşlarının önünde ’hırsız’ olarak teşhir ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

    Bayramiç’teki Mustafa Kemal İlkokulu’na ait bir dizüstü bilgisayarın geçen 18 Eylül Pazartesi günü kaybolması ardından, okul müdürü T.Ö., güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden dizüstü bilgisayarın 4’üncü sınıf öğrencisi S.A. tarafından götürüldüğü tespit edildi. Okul Müdürü, S.A.’dan bilgisayarı getirmesini istedi. S.A.’nın, oyun oynamak için eve götürdüğü bilgisayarı getirmesi ardından okul müdürü T.Ö., çarşamba sabahı yapılan okula giriş töreninde çocuğu yanına alıp öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde iddiaya göre ’hırsız’ olarak teşhir etti.



    GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

    Müdür T.Ö.’nün, herkesin içinde, "Bu arkadaşınızı cezalandırarak konuşmayın" dediği öne sürüldü. Törene katılanlar şaşırırken, rencide olan öğrenci S.A. ise göz yaşlarına boğuldu.

    Taşımalı sistemle Aşağı Şapçı Köyü’nden Bayramiç merkezindeki Mustafa Kemal İlkokulu’na gelen öğrenci S.A., bu olayı işi gereği ilçe dışında bulunan ve geçen pazar günü dönen, otobüslerde muavinlik yapan babası Ferdi A.’ya anlattı.

    AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

    Dün Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden Ferdi A., okul müdürü T.Ö.’den ve olayda kusuru bulunan herkesten şikayetçi oldu. Ferdi A., adli makamlara da başvurarak şikayetçi olacağını söyledi. Baba Ferdi A., İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan’ın, okul müdürü T.Ö.’nün bu hafta başındaki törende çocuğu yine yanına alarak öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, bir hafta önceki davranışı nedeniyle özür dilediğini anlattığını söyledi.

    Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan, doğruladığı konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş istediklerini söyledi. Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö. de güvenlik kamerası kayıtlarından, kaybolan okula ait dizüstü bilgisayarın öğrencilerden S.A. tarafından götürüldüğünü tespit ettiklerini belirtti.

    Etiketler: Son dakika , okul müdürü , Öğrenci , Soruşturma
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