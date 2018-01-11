Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Öğrenciyi bu hale getirdi... Polis onu arıyor

    Öğrenciyi bu hale getirdi... Polis onu arıyor

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    11.01.2018 - 18:34 | Son Güncelleme:

    DÜZCE’de lise öğrencisi E.G.’yi (16) kendisine el hareketi yaptığı iddiasıyla dövdüğü belirtilen kaçan servis şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, saat 16.00 sıralarında, D-100 Karayolu Borsa Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Okuldan çıkıp, yanındaki arkadaşıyladurağa doğru yürülenlise öğrencisi E.G.’nin arkasından gelenservis aracının şoförü, korna çaldı. Servis şoförü, aracı durdurup, kendisine el kol hareketi yaptığını öne sürdüğüE.G.’yi dövmeye başladı. Çevredekiler tarafındanservis şoförünün elinden alınan E.G., polise haber verdi. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan lise öğrencisi götürüldüğü Atatürk Devlet Hastanesi’ndendarp raporu aldı.

    E.G., "Biz yolun kenarında yürürken kornaya bastı. Bana, ’Neden el hareketi yapıyorsun. Gel buraya’ dedi. Arabanın içinden yanağıma vurdu. Sonra arabadan indi. Yakamdan tutarak beni dövmeye başladı. Bana diz attı. Kendimi korurken bana ’İndir elini’ dedi. Biraz geri çeklince bana tekme attı. Orada bulunan birisi ayırdı" dedi.

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen E.G. ifade verirken, servis şoförünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: şoför , öğrenci
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri