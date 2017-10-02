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    Hürriyet >Dünya>Öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişki yaşayan öğretmene hapis şoku

    Öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişki yaşayan öğretmene hapis şoku

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 21:02 | Son Güncelleme:

    Amerika'da öğrencileriyle cinsel münasebet içerisine giren ve bir öğrencisiyle de cinsel birliktelik yaşayan öğretmene 6 yıl hapis cezası isteniyor.

    California’da yaşayan 35 yaşındaki İngilizce öğretmeni Danielle Matko, sınıfta cinselliği çağrıştıran hareketler yaptığı ve 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla mahkemeye verildi. Amerikalı öğretmen 6 yıl hapis cezası alabilir.

    3 ÖĞRENCİSİYLE YAKINLAŞTI İDDİASI

    Danielle Matko isimli öğretmen, yaşları 14-15 arasında değişen 3 öğrenci ile yakınlaşma ve bir öğrenciyle de cinsel ilişki yaşama suçlamasıyla mahkemeye verildi.
    Öğretmenin başka öğrenciler ile ilişki yaşayıp yaşamadığı ile ilgili devam eden soruşturma sonrası öğretmenin başka öğrenciler ile ilişkiye girdiği tespit edilirse öğretmenin daha ağır ceza alma ihitmali artacak.

    FOTOĞRAFLAR DA VARMIŞ

    Öğretmenin 15 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta, cinsel ilişki yaşadığı bu olaya ilişkin fotoğrafların da olduğu iddia edildi.

    AVUKAT, POLİSE GİTTİ

    Öğretmenin, sınıfta cinsel yakınlık kurduğu öğrencilerden bir tanesi, olayı arkadaşına anlattı. Arkadaşı avukata anlatınca durum polise gitti. Amerikalı öğretmen şimdi hapis cezasıyla yüz yüze.

    Etiketler: ABD , california , öğrencisiyle cinsel ilişki , Danielle Matko , sınıfta cinsel ilişki
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