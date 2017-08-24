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    Öğrencisiyle ilişkiye giren Türk öğretmen hakkında karar verildi

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 15:26Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 15:27

    ABD'de 16 yaşındaki öğrencisi Kevin Eng ile basılan ve başta Türkiye olmak üzere dünya basınının gündemine gelen Türk öğretmen Erin Sayar, yıllar sonra dünya kamuoyunun karşısına çıktı.

    ABD yine bir öğretmen ve öğrenci ilişkisiyle gündeme geldi. 2011 yılında 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği ortaya çıkan Erin Sayar başta ABD ve Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyunda çok konuşulmuştu.

    Evli ve bir çocuk annesi olan Sayar, Eng ile en az 3 kez sınıfta cinsel ilişkiye girmişti. İkilinin okul dışında da ilişkilerini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

    Öğrencisiyle ilişkiye giren Türk öğretmen hakkında karar verildi

    Bu seks skandalı ise Eng'in kıskanç kız arkadaşının genç öğrencinin Facebook hesabına girip yazışmalarını bulmasıyla ifşa olmuştu. Soruşturma o dönemde derinleşince Eng, genç öğretmenin mahrem yerlerindeki denizkızı dövmesini tasvir etmiş ve cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti. Eng'in annesi o dönemde okula dava açmış fakat 10 milyon dolarlık dava geçtiğimiz yıl düşmüştü.

    Fakat bu tür olaylarda yüklü miktarlarda tazminat kazanabilen aileler gibi Eng'in ailesi de davayı genişletti ve Sayar'a dava açıldı. Son 5 yılda birçok duruşma olmasına rağmen Sayar bunlardan hiçbirine katılmadı veya katılmayacağına dair bir dilekçe göndermedi.

    Öğrencisiyle ilişkiye giren Türk öğretmen hakkında karar verildi

    Son 5 yılda bir sonuç alınamamasının ardından Brooklyn Yüksek Mahkemesi, Sayar'a ceza verdi. Sayar'ın gelmemesinden öfkelenen hakim bütün masrafları Sayar'ın ödemesine hükmetti.

    Hakim Sayar'ın, 750.000 dolar ödemesine karar verdi. Bu gelişme sonrasında Eng'in avukatı Bruce Baron New York Post'a konuştu.

    Gazeteye konuşan Eng'in avukatı Bruce Baron, "Karşılaştığımız bu zarara hiçbir yanıt verilmemesi sonrasında verilen bu ceza önemli bir mesaj oldu dedi. Bir açıklama yapan Sayar, ceza hakkında bir bilgisi olmadığını söylerken, duruşmalardan da haberdar olmadığını vurguladı.

    Etiketler: ABD , Öğretmen , seks skandalı
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