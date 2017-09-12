Öğrencinin veliye maliyeti: 585 liralık başlangıç

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) Hanehalkı Araştırması kapsamında sunulan eğitim harcamalarının verileri kullanılarak yapılan araştırmada dikkat çeken bazı veriler şöyle:

SERBEST KIYAFETSE MALİYET 605 LİRA

“Serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan öğrenci için 605 lira, ortaokula başlayan bir öğrenci için 635 lira, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 630 lira harcama yapılıyor. Okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için başlangıç masrafı ise ortalama 585 lira. Hesaplamalara göre, ilkokula başlayan bir öğrenci için 835 lira, ortaokula başlayan bir öğrenci için 865 lira, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 890 lira harcama yapılıyor.

Okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için ortalama 20 bin 585 lira harcanıyor. Söz konusu harcama, ayda ortalama 191 lira olarak veliye yansıyor. Ortaöğretimdeki eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 9 bin 520 lira, ayda ise ortalama 198 lira harcama yapılıyor. Öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 346 liraya, ortaöğretimde ise 398 liraya çıkıyor. Bu masraflara okul servisi ücreti eklendiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde maliyet 346 liradan 554 liraya, ortaöğretimde ise 398 liradan 600 liraya yükseliyor. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti aylık ortalama 193 lira.

En çok eğitim harcaması ortaöğretim kademesinde yapılıyor. 2015 yılında hanehalklarının ortaöğretime yaptığı eğitim harcaması 7 milyar 455 milyon lira, ortaokula 5 milyar 30 milyon lira, ilkokula 3 milyar 473 milyon lira ve okul öncesi harcaması 2 milyar 63 milyon lira.”

193 LİRA YARDIM YAPILSIN

Eğitim Bir Sen’in araştırmasında ayrıca şu önerilerde bulunuldu:“Temel eğitim veya ortaöğretim kurumlarına giden her öğrenci için en az 193 TL yardım yapılmalıdır. Çocuğu okula giden (okul öncesi dahil) memurlar için maaşlarında yer alan çocuk yardımının en az 193 TL’ye çıkarılması gerekmektedir. Gelir düzeyi düşük olan ailelere ise ilköğretime giden her çocuğu için devlet en az 193 TL yardım yapmalıdır.”