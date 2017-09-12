Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Öğrencinin veliye maliyeti: 585 liralık başlangıç

    Öğrencinin veliye maliyeti: 585 liralık başlangıç

    Gamze KOLCU / ANKARA
    12.09.2017 - 21:10 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 21:11

    EĞİTİM-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM), ‘Öğrencinin Veliye Eğitim Maliyeti’ başlıklı araştırmasına göre, okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için başlangıç masrafı ortalama 585 lira.

    Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) Hanehalkı Araştırması kapsamında sunulan eğitim harcamalarının verileri kullanılarak yapılan araştırmada dikkat çeken bazı veriler şöyle:

    SERBEST KIYAFETSE MALİYET 605 LİRA

    “Serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan öğrenci için 605 lira, ortaokula başlayan bir öğrenci için 635 lira, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 630 lira harcama yapılıyor. Okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için başlangıç masrafı ise ortalama 585 lira. Hesaplamalara göre, ilkokula başlayan bir öğrenci için 835 lira, ortaokula başlayan bir öğrenci için 865 lira, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 890 lira harcama yapılıyor.

    Okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için ortalama 20 bin 585 lira harcanıyor. Söz konusu harcama, ayda ortalama 191 lira olarak veliye yansıyor. Ortaöğretimdeki eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 9 bin 520 lira, ayda ise ortalama 198 lira harcama yapılıyor. Öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 346 liraya, ortaöğretimde ise 398 liraya çıkıyor. Bu masraflara okul servisi ücreti eklendiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde maliyet 346 liradan 554 liraya, ortaöğretimde ise 398 liradan 600 liraya yükseliyor. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti aylık ortalama 193 lira.

    En çok eğitim harcaması ortaöğretim kademesinde yapılıyor. 2015 yılında hanehalklarının ortaöğretime yaptığı eğitim harcaması 7 milyar 455 milyon lira, ortaokula 5 milyar 30 milyon lira, ilkokula 3 milyar 473 milyon lira ve okul öncesi harcaması 2 milyar 63 milyon lira.”

    193 LİRA YARDIM YAPILSIN

    Eğitim Bir Sen’in araştırmasında ayrıca şu önerilerde bulunuldu:“Temel eğitim veya ortaöğretim kurumlarına giden her öğrenci için en az 193 TL yardım yapılmalıdır. Çocuğu okula giden (okul öncesi dahil) memurlar için maaşlarında yer alan çocuk yardımının en az 193 TL’ye çıkarılması gerekmektedir. Gelir düzeyi düşük olan ailelere ise ilköğretime giden her çocuğu için devlet en az 193 TL yardım yapmalıdır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , eğitim , öğrenci
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri