Öğretmenesaygı tartışması sürüyor... Uzmanlar: Öğrencinin neden yaptığı araştırılmalı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, sınıfta ders anlatmaya çalışan bir öğretmenin öğrencisi tarafından alay konusu olması tartışma yaratmıştı. Öğretmen ders anlattığı sırada ayağa kalkan, öğretmenin kıyafetiyle alay eden, öğretmenin kulağına el hareketi yapan, öğretmenini kucaklayan öğrenci, arkadaşları tarafından kahkahalarla izlenmişti. Uzmanlar, gencin bu hareketinin altındaki nedenlerin araştırılması gerektiğini belirtti. Ergenlerin akran grubundan kabul görmek için bu tarz onaylanmayan davranışlarda bulunabildiğini aktaran Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Dr. Ülkü Akyol Ardıç, şunları söyledi:

“Kimlik kazanımının en yoğun olduğu ergenlik döneminde akran grubundan kabul görmek çok önemli. Ergen bu dönemde bir gruba dahil olabilmek ve o grubun onayını almak için bazen toplumun geriye kalanı tarafından onaylanmayacak davranışlar içine girebilir. Ergenleri bu dönemde doğru yönlendirmek çok önemli. Onların davranışlarına doğru tepkiler vermek ergenin davranış şeklini düzenlemesine yardımcı olur. Bu nedenle başka birini inciterek, alay ederek davranmanın doğru olmadığı uygun tepkilerle dile getirilmeli.”

DAVRANIŞI SORGULAMAK LAZIM

“Burada bakacağımız şey önce ne yapacağımızdan çok, çocuk bize ne söyledi olmalı” diyen Psikolog Nilüfer Devecigil ise şöyle konuştu:

“Çocuk böyle bir davranışta bulunuyorsa, ailede okul ortamında ne yaşadığına ve bize ne söylemeye çalıştığına bakmak lazım. Biz sonuçta çevrenin ürünüyüz. Burada bakacağımız şey önce ne yapacağımızdan çok çocuk bize ne söyledi olmalı. Uygunsuz bir davranışa uygunsuz bir davranışla cevap verilmemeli. Öğretmenin de bu durumda daha soğuk kanlı davranıp, uygunsuz bir davranışta bulunmaması lazım. Videoda o kadarını görüyoruz. Ailesini bilmiyoruz. O an ne tetikledi, o çocuğun sınıfta öğretmenle ilişkisini bilmiyoruz. Ailede ne yaşıyor bilmiyoruz. Eğer bu çocuk fırlamalıkla, hava atma amacıyla bir şey yapıyorsa bunun altında da bir ihtiyaç var. Neden bu davranışı yapıyor bunu sorgulamamız lazım.”

DESTEK KAMPANYASI

Twitter’da öğretmenlerin de yer aldığı bir grup, ‘Öğretmenesaygı’ hashtag’iyle destek mesajları paylaştı. O mesajlardan bazıları şöyle:

Bahtiyarteacher: Çorlu’dan yansıyan görüntü tüm detaylarıyla incelenmeli, sosyolojik bir vaka olarak görülmeli, üzerinde nitelikli tartışmalar, çalıştaylar yapılmalı. #ÖğretmeneSaygı

Emre ATALAY: Öğretmene değer verilmezse, ona güvenilmezse; gelecek nesiller adına korkmalıyız. #Öğretmenesaygı

Abdullah Taş: Lise 12yıl eğitimi zorunlu olsun ama böyle sınıfta kontrolü zor öğrenciler açık liseye gönderilsin. Aynı zamanda örgün eğitime uygun değildir siciline işlensin, belki böyle olaylar cinayetler kavgalar olmaz... #ÖgretmeneSaygı

Aruz: Yazık öğretmeni o görüntülerdeki hale düşüren sisteme. Yazık geleceğimize, topluma yazık! #ÖgretmeneSaygı

Gonul: Öğretmenlere eski saygınlığını kazandırın ki Türkiyem cehalete teslim olmasın #Öğretmenesaygı