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    Öğrencileriyle ilişkiye girdi! O anlar, Snapchat üzerinden yayınlandı

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 19:50 | Son Güncelleme:

    Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki İngilizce öğretmeninin öğrencileriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. 2015'te tanıştığı öğrencisine "Derslerini iyileştirmek için ek dersler" veren Samantha Ciotta gözaltına alındı. Ciotta'nın öğrencileriyle üçlü seks yaptığı ve Snapchat üzerinden yayınlanan bir video ile ifşa olduğu belirlendi.

    California’daki Beaumont Lisesi’nde yaşanan olayda Ciotta’nın bazı öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiği ve bu öğrencilerin 14 yaşında olduğu iddiaları ortaya atıldı.

    İddialara göre 2 çocuk annesi Ciotta, 2015’te tanıştığı öğrencisine dersleri kötü olduğu için ek ders vermeye başladı. Öğrencisiyle yakından ilgilenen kadının ise bu yakınlığı cinsel istismara kadar götürdüğü açıklandı. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan California polisi, genç kadının erkek öğrencisiyle birçok kez farklı ortamlarda birlikte olduğu belirtildi.

    Öğrencileriyle ilişkiye girdi O anlar, Snapchat üzerinden yayınlandı

    Ciotta’nın birlikte olduğu öğrencisinin Snapchat üzerinden arkadaşlarına fotoğraf ve video gönderdikten sonra skandalın patlak verdiğini söyleyen yetkililer, “Görgü tanıkları öğrencinin, ‘Bir süredir sevişiyoruz ve hatta aylardır üçlü seks yapıyoruz’ dediğini öğrendik” açıklamasını yaptı.

    Soruşturmayı derinleştiren polis, genç kadını gözaltına alırken, öğrencinin akrabaları, “Samantha, onun avukatı gibiydi ve derslerinde çok yardımcı oldu. Samantha, öğrencisine çok ilgiliydi” dedi. (Sözcü)

    Etiketler: Samantha Ciotta , öğretmenle ilişki , cinsel ilişki
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