Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Öğrencilerine yalıtılmış sınıf yaptı

    Öğrencilerine yalıtılmış sınıf yaptı

    DHA
    17.01.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Molla Gürani İlkokulu’nda öğretmen Edibe Polatlı, okulda eğitim gören işitme engelli öğrenciler için, arkadaşlarından yardım toplayarak yeni sınıf oluşturdu. Hazırladığı projeyle bir sınıfın tadilatını yapan ve eğitim materyallerini temin eden Polatlı, okula gelen süt kolilerinin altındaki tahta paletlerden oturma grubu yaparak, minderlerini de elleriyle dikti. Okul Müdürü Oya Ekin’in de desteğiyle özel eğitim gerektiren işitme engelli öğrencilere yalıtılmış sınıfta eğitim yapma olanağı sağlayan Polatlı, proje için her arkadaşına bir görev yüklediğini ve sonuçta bu sınıfın ortaya çıktığını söyledi.

    Kentte 7 yıldan bu yana ‘Özel Eğitim Öğretmeni’ olarak görev yapan Edibe Polatlı, 2015’de Bağlar ilçesi Molla Gürani İlkokulu’na atandı. Atandığı okulda özel eğitim görmesi gereken engelli öğrencilerin sınıfının donanımsal olarak yeterli olmadığını gören Polatlı, bir proje hazırlayarak Okul Müdürü Oya Ekin’e sundu. Okul Müdürü’nün de desteğini alan Polatlı projeyi hayata geçirerek, engelli öğrencilerin özel eğitim görebilecekleri yalıtılmış bir sınıf oluşturdu. Sınıfın tüm ihtiyaçlarınıÿarkadaşlarından temin eden Polatlı, çok sayıda eğitim materyalini ise kendi emeği ile tamamladı. Okul Müdürü Oya Ekin’in tahsis ettiği sınıfın tadilatını yaptıran Edibe Polatlı, arkadaşlarından temin ettiği malzemelerle de sınıfı donattı.

    Öğrencilerine yalıtılmış sınıf yaptı
    KOLİ PALETLERİNDEN OTURMA GRUBU
    Engelli öğrencilerin rahat hareket edebilmesi için sınıfın zeminini özel kauçukla kaplatan Polatlı, okula gelen süt kolilerinin altında bulunan tahta paletleri toplayıp, boyatarak oturma grubu yaptı. Oturma grubunun minderlerini de kendi elleriyle diken Polatlı’nın rengarenk perdeler ve yalıtılmış malzemelerle hazırladığı özel eğitim sınıfı engelli öğrencilerin de yaşamını değiştirdi. 10 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta akıllı tahta, tahta paletlerin boyanmasıyla elde edilen oturma grubu, ses sistemi, okuma bölümleri ve çocukların ihtiyacını karşılayan eğitim materyalleri yer aldı. Malzemelerin yerleştirilmesi ardından hizmete giren yalıtılmış sınıf, Molla Gürani İlkokulu’nda bulunan işitme engelli öğrencilerin yüksek standartlarda eğitim görmesine imkân sağladı. Yalıtılmış sınıfta tahtadan yapılmış harflerle okuma-yazmayı öğrenen öğrenciler, renkli minderlere oturarak uygulamalı eğitim de görüyor.

    Öğrencilerine yalıtılmış sınıf yaptı
    ‘HER ARKADAŞIMA BİR GÖREV YÜKLEDİM’
    Yalıtılmış sınıfta dersten arta kalan zamanlarda öğrencileriyle müzik eşliğinde oyunlar oynayan ve zamanının büyük bölümünü bu sınıfta geçiren öğretmen Edibe Polatlı, sağlıklı özel eğitim hizmetlerinin, sağlıklı ve yeterli donanıma sahip eğitim ortamlarında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Polatlı, şöyle konuştu:
    "Aklımda bir proje vardı. Tahsis edilen özel eğitim sınıfının çocuklarım için yetersiz olduğunu gördüm. Bunun için birşeyler yapmak istedim. Milli Eğitim tarafından seminer amacıyla gönderildiğim ülkelerdeki okullarda gördüklerimi uygulamak için yola çıktım. Özel eğitimde en az kısıtlayıcı ortam ilkesi gereği sınıf dizayn etme ihtiyacı duydum. Bir proje geliştirdim ve sonucunda bu sınıf ortaya çıktı. Bu sınıf biyonik kulaklı çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi. Kauçuk zemini, yumuşak olması nedeniyle seçtim. Ses ve dış gürültülerden yalıtılmış bir sınıf olmasını tercih ettim. Sınıf grup ve bireysel eğitim masaları olmak üzere ikiye böldüm. Çocukların rahatlıkla tek başına kitap okuyabilecekleri bir dinlenme alanı olarak bir okuma köşesi oluşturduk. Çocuğun görsel uyaranlara net tepki verebilmesi için görsel uyaranlara dayalı akıllı tahtadan çalışmalar yaptım. Renkten yalıtılmış ortamlarda çocuklar isteksizleşebiliyorlar. Rengarenk bir ortam olmasını istedik. Okulumuza süt geliyordu. Süt kolileri altında paletler vardı. Onları atmadım ve boyadım. Sonra üzerine minderler diktim ve çocukların yaşam alanını oluşturdum. Malzeme temininde zorlandım. Ancak, uzayan bir süreç olduğu için arkadaşlarımı da bu işe kattım. Her arkadaşıma birer görev yükledim. Kimi perde, kimi kauçuk zemini üstlendi. Paletleri boyadım, minderler yaptım, kanepe ve kitaplıklar yaptım. Çocuklar daha rahat ortamlarda eğitim görmelerini istedim. Özel eğitim çocukları biraz daha bu tür ortamda olmayı tercih ediyor. Çünkü, gelişimleri biraz daha geriden ilerliyor. O nedenle böyle bir ortam tercih ettim. Müdürüm beni destekledi ve her süreçte yanımda oldu. Bu projeyle engelli çocukların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri yalıtılmış bir sınıf oluşturdum. Bu sınıfta öğrenci bir yandan eğitim görürken, oyun oynayabiliyor. Kullandıkları tıbbi cihaza uygun yalıtılmış bir ortamda hayata hazırlanabiliyorlar. Yaptığımız etkinliklerle engelli öğrenciyi, normal akranlarıyla bir araya getirerek, normal akranlarının engelliliğe bakış açısını değiştirmekteyiz. Engelli çocuğu tüm gelişim alanlarında hayata kazandırmaktayız."

    Öğrencilerine yalıtılmış sınıf yaptı
    ‘HER OKULDA BU SINIFLARIN OLMASI GEREKİYOR’
    Molla Gürani İlkokulu Müdürü Oya Ekin ise, okullarında 8 özel eğitim sınıfı açtıklarını belirterek, şunları söyledi:
    "Farklı özellikte çocuklar var. Bunları engel olarak görmedik. İstedik ki; onlar da okulumuzun parçası olsun. Her çocuk eğitim hakkına sahip. Bu çocuklarımızı dışlamayalım. Çok iyi öğretmenlerim var. Hiçbir zaman projeleri yarım kalmadı. Elimizden geldiğince birlikte yapmaya çalıştık. Dileğim bütün okullarda bunun yaygınlaşması ve bu çocukların toplumun birer parçası, içimizden biri haline gelmesi. Aslında her okulda 2 sınıfın olması gerekiyor. Elimizde olsa daha fazla sınıf açabiliriz. İdareciler, öğretmenler ve veliler korkmasınlar. bu çocuklar bizim çocuklarımız. Sağlam çocuklarımız ve biz de engelli adayıyız. Bu yüzden onları bağrımıza basıp topluma kazandırmak zorundayız. Bu nedenle her okulda muhakkak böyle sınıfların olması gerekiyor ki çocuklar dışlanmasın ve bizimle yaşamaya alışsınlar. Elimizi taşın altına koyup en iyisini yapmalıyız."

    Etiketler: Diyarbakır , Özel Eğitim Öğretmeni
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri