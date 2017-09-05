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    Öğrencilerine çıplak fotoğraf gönderen öğretmen hakkında karar verildi

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 07:46 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 07:53

    ABD'nin Virginia eyaletinde öğrencilerine çıplak fotoğraf gönderen öğretmen Tracy Miller, tutuklandı.

    Öğretmenin çıplak foto attığı öğrencilerinden bir tanesinin velisinin telefonda açık fotoğrafı görmesi üzerine durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi soruşturma başlattı. Okul yönetimi olayı polise bildirdi. Polis olay ile ilgili soruşturma yaparken başka bir öğrencide, telefonunda bulunan öğretmenine ait açık fotoğrafları okul yönetimine gösterdi.

    Polis tarafından ifadesi alınan öğretmen, aylarca beş öğrencisine yüzlerce açık fotoğraf yolladığını kabul etti. Okul tarafından çalıştığı okuldan atılan öğretmen daha sonra polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Polis öğretmenin daha fazla öğrenciye açık fotoğraf atıp atmadığını soruşturuyor.

    Etiketler: ABD , Öğretmen , Öğrenci
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