Öğrencilerin sosyal medyadaki davetini geri çevirmedi

Uşak Üniversitesi Maliye Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre, ev arkadaşlarıyla birlikte sosyal paylaşım sitesi ‘Twitter’ üzerinden Başkan Cahan’ın bir ziyaret fotoğrafının altına, “Öğrenci evimize de mezun olmadan bir gün çaya bekliyoruz başkanım İnşallah.” yorumunu yaptı. Öğrencilerin davetini gören Başkan Cahan, “Saat 12.00’de sizdeyim, çayı demleyin gençler” yanıtını verdi.

Saat 12.00’de 4 üniversite öğrencisinin kaldığı eve giden ve öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sosyal medya çağına işaret ederek “İnsanlar artık iletişimi sosyal medya üzerinden sürdürüyorlar. Bugün sosyal medya hesaplarımıza bakarken arkadaşlarımızdan Yunus Emre’nin tweetini gördük. Sonra ‘’Çaylar hazır mı gençler?’’ diye cevap verdik. Sağ olsunlar onlar da hazır olduğunu söyleyince hemen irtibata geçerek ziyaretlerine geldik.” dedi.

Uşak’ta yaklaşık 35 bin üniversite öğrencisinin bulunduğunu, Uşak Belediyesi’nin ise öğrencileri baş tacı olarak gördüğünü belirten Başkan Nurullah Cahan, “Onlara en iyi şekilde ev sahipliği yapmak adına uğraşıyoruz. Özellikle onların kaldığı ortamlar, ulaşımda yaşadığı sıkıntılar, bunun yanında sosyal etkinlikler gibi tüm konularda yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. Böyle bir daveti de geri çevirmek doğru olmazdı.” diye konuştu.

Mezun olmak için gün sayan öğrencilerin en güzel yıllarını yaşadıklarını aktaran Cahan, “Öğrencilerimiz Uşak’ta yapılan hizmetlerin farkında. Ve değişimin, güzelleşmenin onlar tarafından da dile getirilmesi bizleri memnun etti. Aşıklar, Efeler ve Yörükler diyarı Uşak’ı en güzel şekilde yansıtabilmek bizleri mutlu etti. Misafirperverlikleri ve sıcak sohbetleri nedeniyle öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” açıklamalarına yer verdi.

‘’Yanıt gelmesini bile beklemiyorduk, kendisi geldi’’

Uşak Üniversitesi Maliye Bölümü’nde eğitim gören 4 öğrenciden Yusuf Şaşkın, daha önce bu tür etkinlikleri sosyal medyada gördüklerini, imrendiklerini belirterek, olursa unutulmaz bir anı olur diye düşündüklerini paylaştı. Şaşkın, ”Gelir mi gelmez mi diye bir kararsızlığımız vardı. Gelmeleri bizi çok mutlu etti. Biz Uşak’a 2014’te geldik. Başkanımız da o dönemde seçildi. Evimizin manzarası olan laleli aydınlatmalar bize Uşak’ın başkanımızdan sonra ne kadar değiştiğini hatırlatıyor. Bizim dönemimizdeki belediye başkanımızla oturup çay içmek unutulmaz bir anı oldu.” dedi.

Nevşehir’den eğitimi için Uşak’a gelen Hüseyin Yılmaz da, “Geldiğimizden bu yana değişimi en iyi görenlerdeniz. Başkanımız önemli yenilikler yaptı. Öğrenci açısından oldukça önemli gelişmeler. Etkinliklerden, başkanımızın çalışmalarına kadar Uşak’tan her konuda memnunuz.” diye konuştu.

Öğrencilerden Kadir Bala, davete yanıt geleceğini düşünmediklerini söyledi. Ziyaretin çok büyük bir sürpriz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Umutla yorum yazdıklarını dile getiren tweetin sahibi Yunus Emre ise şöyle konuştu:

“Bizleri kırmayarak buraya kadar gelen belediye başkanımıza arkadaşlarımla beraber teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel dostluklar edindik ve en güzeli de buradan gitmeden başkanımızla çay içmek oldu. Güzel hatıralar ve anılar biriktirdik. Kendisine bizleri kırmadığı için teşekkür ediyoruz.”