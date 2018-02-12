Bakan Yardımcısı Erdem: Öğrencilerin kıvılcıma ihtiyacı var

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İstanbul’daki 50 okulda hayata geçirdiği Harezmi Eğitim Modeli, Türkiye geneline yayıldı. Model, Bakanlık tarafından pilot olarak belirlenen iller Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Hatay, İzmir, Kars, Kocaeli, Muğla, Muş, Tekirdağ’da uygulanacak. Bu illerden gelen il ve ilçelerdeki milli eğitim görevlileri ve öğretmenlere kendi illerinde gerçekleştirecekleri çalışmalar kapsamında eğitim verilmesi amacıyla ‘Harezmî Eğitim Modeli Eğitici Eğitimi Çalıştayı’ düzenlendi. 16 Şubat’a kadar sürecek çalıştayın açılışı Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapıldı. Törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Öğrencilerimizin bir kıvılcıma ihtiyacı var” dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Bakan Yardımcısı Erdem, özetle şöyle konuştu:

“Çok önemli bir projede birlikteyiz. 14 ilde başlamış olması, Türkiye projesi olması nedeniyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve ekibine teşekkür ederim. Aslında siz bizler çocuklarımızın genlerinde olan şeyi ortaya çıkarıyoruz. Endüstri 4.0 yeni bir dünyaya bizi götürüyor. Artık makinelarin yazılımlarla bağımsız çalışmasından bahsediliyor. Okuduğum yazılarda bir CEO’nun şöyle bir tarifini gördüm, bundan sonra fabrikalarda insanlar olmayacak diyor. Başladı da zaten. Diyor ki, bir tane köpek olacak o da insanları yaklaştırmamak için güvenlik için orada olacak. Bunun için de bence uzay çağının çok dikkatle incelemek, öğrencilerimizi yönlendirmek, bu noktada daha büyük bir bakış sağlamak lazım. Bizim geç kalmamız gerekiyor. Endüstri 4.0 kaybedildiği takdirde ülkeler arasında büyük uçurumların olduğu bir dönem olacak. Beşeri sermaye gerekiyor. Beşeri beyinleri çok iyi çalıştırmak gerekiyor. Çok önemli bir projeyle meşgul olduğunuzu bilmenizi isterim. Bakanlık olarak bu noktada elimizden geleni yapmaya hazırız. Öğrencilerimizin bir kıvılcıma ihtiyacı var.”

TEKNOLOJİNİN AHLAK SORUNU VAR



MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, gelişen teknolojileri takip ettiklerini anlatarak şunları söyledi:

“Teknolojinin en büyük eksiği ahlak sorunu. Teknoloji sınırsız ve hızla büyürken bir ahlak sorunu yaşıyor. İnsanı merkeze aldığını iddia eden teknoloji bugün insanı hedef alır hale gelmişse bu ciddi bir sorun. İşte Harezmi’de yetiştirdiğimiz çocukların bilim yaparken, ona katacakları en önemli şey bu. Merhametlerini, şefkatlerini, insana verdikleri değeri katacaklar. Hedefimiz bu. Bu rekabete dahil olmak, bunu bu toprağın değerleriyle yapmak onlara da bunu göstermek istiyoruz.”

AKADEMİK BAŞARI DA ARTTI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, programın öğrencilerin akademik başarısını da arttırdığını belirterek şöyle devam etti:

“Öğrencilerin problem oluşturma ve çözme becerilerinin geliştirme noktasında aynı zamanda öğrencilerin eğitimin öznesi olarak bulunmalarını sağlamak açısından projemizi şekillendirmeye devam ettik. Öğrenci eğitimin öznesi olmalı nesnesi değil. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Bunlardan üçünü zikretmek istiyorum. Bu çalışma ile aynı sınıfta 3-4 öğretmenin bulunarak bir kaos oluşturmadan ders vermelerini sağladık. Beklentilerimizin dışında bir sonucumuz da akademik olarak başarısız olan, teorik olarak anlatılanı anlamayan öğrencilerin pratikle karşılaştığında o konuyu anlamaya başladılar. Not başarıları yükseldi. Üçüncüsü en önemlisi, biz öğrenciyle ve öğretmenle beraber müfredat nasıl yazılır bunu göstermiş olduk. Gördük ki müfredatlarımızı öğrencilerimizle beraber yazmalıyız. Harezmi’nin Türkiye projesi haline getirilmesi kararı alındı. 14 ilimiz bu projeyi uygulayacak.”