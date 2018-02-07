Üniversiteliler yapmak istediği işi açıkladı... Yüzde 65’inin gözü bakın hangi alanda

Üniversite öğrencilerinin girişimciliğe bakış açısını ortaya koyan rapora göre, gençlerin yüzde 33’ü yaratıcı bir fikri olduğuna inanıyor, yüzde 65’i de mezun olduktan sonra veya daha önce girişimci olmak istiyor. Araştırma servisi Adgager, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle, Türkiye’deki girişimcilik ruhunu ölçmek ve öğrencilerin sektördeki gelişimini sağlamak amacıyla 18-26 Aralık 2017 arasında yapılan araştırmaya, 117 farklı üniversiteden ön lisans, lisans ve yüksek lisansta okuyan 1.011 üniversite öğrencisi katıldı. Öğrencilere, ‘Mezun olduktan sonra veya halihazırda öğrenci iken girişimci olma hedefin var mı?’, ‘Girişimcilik senin için ne ifade ediyor?’, ‘Neden girişimci olmak istemiyorsun?’, ‘Girişimcilik dışında nasıl bir kariyer hedefliyorsun?’, ‘Neden girişimci olmak istiyorsun’ şeklinde 14 soru yöneltildi.

YÜZDE 23 KARARSIZ

Araştırmaya göre; lisans öğrencilerin yüzde 65’i mezun olduktan sonra veya hali hazırda girişimci olmak isterken, yüzde 23’ü ise bu konuda halen kararsız olduğunu, yüzde 11’i ise böyle bir hedefinin olmadığını belirtti. Neden girişimci olmak istedikleri sorulduğunda, öğrencilerden yüzde 33’ü yaratıcı bir fikrinin olduğunu ifade ederken, yüzde 23’ü ise hayallerini gerçekleştirmek için girişimci olmayı hedeflediğini belirtti. Öğrencilerin yüzde 57’si girişimciliği kendi işinin sahibi olmak için istediğini belirtirken, yüzde 18’lik kısım “Bu benim hayalim” dedi. Yüzde 16’sı girişimciliği bir risk olarak değerlendirirken, geri kalan yüzdeleri ise kurumsaldan kaçış ve işsizliğe alternatif cevapları takip etti.

ALTERNATİF ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER

Araştırma sonuçlarına göre; mezun olduktan sonra girişim sektöründe ilerlemek istemeyen öğrencilerin neredeyse yarısı alternatif olarak özel sektörde bir kariyer hayali kurduğunu belirtti. Girişimci olmak istemeyen öğrencilere nasıl bir kariyer hedeflediği sorulduğunda yüzde 49’u özel sektörü seçerken, yüzde 25’i kamuda ilerlemek istediğini, yüzde 20’si ise girişim hedefine ulaşamazsa yurtdışında farklı bir kariyer hedefinde olacağını belirtti. Girişimci olmak istemeyen öğrencilerin yüzde 35’i bunu riskli bulduğunu belirtirken, yüzde 35’i girişimcilik ile ilgili hiçbir fikrinin olmadığını, yüzde 17’si ise kurumsal hayatı sevdiğini söyledi. Öte yandan fikrini projeye nasıl dökeceğini bilmeyenler ve aile baskısı yaşadığı için girişimci olmak istemeyen öğrenciler de mevcut.

LİSELİLERE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TALEBİ

Araştırmaya göre, hayallerini girişimcilikle temellendiren öğrencilerin yüzde 75’i bunun öğrenilebilir olduğunu düşünüyor. Buna inanan öğrencilerin yüzde 51’i lise düzeyindeki öğrencilerin girişimcilikle ilgili eğitim alması gerektiğini, yüzde 26’sı eğitimin ilkokul, yüzde 16’sı ise lisans döneminde verilmesi gerektiğini söyledi. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla oluşturulan destek programlarından en çok bilineni yüzde 73’lük oranla KOSGEB oldu. KOSGEB’i yüzde 20’lik oranla TÜBİTAK takip etti.