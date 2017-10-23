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    Haberler >Eğitim>Öğrencilerin ‘geri dönüşüm sembolü’ Guinnes’e girdi

    Öğrencilerin ‘geri dönüşüm sembolü’ Guinnes’e girdi

    AA
    23.10.2017 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Mersin'de, haziran ayında 751 öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu geri dönüşüm sembolü, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla haziranda, 751 öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Dünyanın en büyük geri dönüşüm sembolü’ rekor denemesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na kabul edildi.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da 2017'de Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen rekor denemesi, merkezi Londra’da bulunan Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na gönderildi.

    Başvurunun olumlu değerlendirilmesinin ardından, 751 öğrencinin Cumhuriyet Alanı'nda yan yana gelerek oluşturduğu ‘Geri dönüşüm sembolü’, ‘Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü’ olarak rekorlar kitabına girdi.

    Rekor sertifikası, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a sunuldu.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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