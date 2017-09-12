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    Hürriyet >Eğitim>Öğrencilerin başka okula taşınmasına velilerden tepki

    Öğrencilerin başka okula taşınmasına velilerden tepki

    DHA
    12.09.2017 - 09:34 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 09:40

    Karabük’te, eğitim gördükleri ortaokuldan liseye taşınmalarına karar verilen 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerinin velileri, basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

    Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşil Mahalle’de bulunan Esentepe Ortaokulu’nda 5 ve 6’ncı sınıfların yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Ergenekon Mahallesi’ndeki 75’inci Yıl Anadolu Lisesi’ne taşınmasını kararlaştırdı. Esentepe Ortaokulu önünde toplanan yaklaşık 40 veli, çocuklarının kendilerinden büyük lise öğrencileriyle aynı okulda eğitim görecek olmasına tepki gösterdi. Okul önüne gelen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’nin kendileriyle okulun toplantı salonunda görüşmek istediğini iletti. Buna alkışlarla karşı çıkan veliler, müdürün okul önüne gelerek açıklama yapmasını istedi. Okula dönen Üngören, bir süre sonra tekrar gelerek İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’nin velilerle toplantı yapacağını, toplantı gün ve saatinin mesajla kendilerine iletileceğini belirtti.

    Öğrenci velilerinden Emel Dağ, "Çocuklarımız için hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntı söz konusu. Hiçbir güvenlikleri yok. Ulaşımı, yemek ve servis olayı yok. Üst geçidimiz bile yok. Gelip giderlerken sıkıntı olacak. Çocuklarımızın kendi okullarında okumasını istiyoruz" dedi.

    Velilerden Yusuf Ünal ise "75’inci Yıl Anadolu Lisesi’nde 17-18 yaşında öğrenciler var. Bizimkiler ise 10-11-12 yaşında öğrencilerdir. Bu yaş grupları aynı okulda nasıl ders görecekler? 75’inci Yıl Anadolu Lisesi önünden yol geçmektedir. Çocuklarımızın can güvenliği yoktur. Çocuklarımıza herhangi bir şey olduğunda bunun sorumluluğunu kim alacak?” diye konuştu.

    Veliler, açıklamalarının ardından dağılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Esentepe Ortaokulu’nda ikili eğitimden tam gün eğitime geçilebilmek için böyle bir karar alındığını belirtti.

     

     

     

     

     

    Etiketler: öğrenci , okul , veli , tepki , eğitim
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