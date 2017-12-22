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    Öğrencilerin ayağına bilim götürüyorlar

    DHA
    22.12.2017 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Mersin Çocuk Üniversitesi tarafından yürütülen Gezen Bilim Yollarda Projesi kapsamında, köy okullarındaki çocuklar bilimle tanıştırıldı.

    Merkez Yenişehir İlçesi’nde bulunan Gökçebelen Ortaokulu’na giden Gezen Bilim Yollarda ekibine İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebiyılmaz da eşlik etti. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Ali Havare’nin koordinatörlüğünde yürütülen proje ile ilgili bilgi alan Çelebiyılmaz, öğrencilerle birlikte bilimsel faaliyetlere katıldı.

    Proje sürecinde 12 farklı köy okulunun gezilmesinin hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Ali Havare, 9’uncu durağın da Gökçebelen Ortaokulu olduğunu belirterek, "Ekibimiz 7 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi, 4 doktora öğrencisi ve 6 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 26 akademisyenden oluşuyor. Öğrencilere fizik, kimya, biyoloji, matematik ve astronomi alanında tanıtım yaparak her dalda 3 etkinlik düzenliyoruz. Amacımız bilimi çocuklara sevdirmek" dedi.

    Öğrencilerle yapılan etkinliklere katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelebiyılmaz Mersin Çocuk Üniversitesi yapılanmasının eğitime önemli katkılar sağladığını söyledi. Çelebiyılmaz şöyle devam etti:
    "Bu ve benzeri projeler çocuklarımıza yaparak, yaşayarak, eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma ve sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırıyor. Onları erken yaşta bilimin ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştırıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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