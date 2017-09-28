Öğrencileri teneffüste arı soktu

Kartonsan İlkokulu'nun bahçesinde bir ağacın dibine yuva yapan yaban arıları, teneffüse çıkan öğrencileri soktu. Bu esnada öğrencileri korumaya çalışan 1 öğretmen ve 2 hizmetliyi de arı soktu. 1 öğretmen, 7 öğrenci ve 2 hizmetli ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bahçedeki ağacın dibine yuvan yapan arıları bölgeden uzaklaştırmak için okul görevlileri zeminde ateş yaktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.



