’Öğrencileri Sporla Buluşturuyoruz’

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-2018 yılı eğitim öğretim yılı spor faaliyetleri hazırlık toplantısı yapıldı. Antalya Spor Salonu’ndaki toplantıya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitimi Müdürü Yüksel Arslan, Spor Şube Müdürü Yavuz Gürhan ve spor eğitim uzmanları katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya’nın sıralamada ilk sırada yer aldığını belirtti. Nisan 2016’ da imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Antalya’da ’Sporla Buluşturuyoruz’ projesinin gerçekleştirildiğini, 12 okuldan 8 bin öğrenciye 14 branşta eğitim verildiğini belirten Hacıcaferoğlu, "Bu yıl da binlerce öğrencimizi sporla buluşturuyoruz" dedi.

Burhanettin Hacıcaferoğlu geçen yıl Kepez bölgesinde Suriyeli çocukların bulunduğu Duraliler İlköğretim Okulu’ndaki 360 öğrenciye hem spor salonlarında hem de okullarında 4 hafta sportif eğitim verildiğini, 19 ilçede 202 usta öğretici, 80 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü ve 69 gönüllü çalıştırıcı ile spor kurslarını desteklediklerine işaret etti. Toplamda 1000’e yakın kurs açıldığına değinen Hacıcaferoğlu, bu kurslarda 41 bin 437 öğrencinin yararlandığını söyledi.

ANTALYA TÜRKİYE 5’NCİSİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya’nın, okul sporlarında illere göre öğrenci sayısı ile lisanslı sporcu-oyuncu oranlamasında, 442 bin öğrenciden 140 bin 16’sını lisanslandırıp sporla buluşturarak Türkiye 5’inci olduğunu, Büyükşehirler sıralamasında ise 1’inci olduğunu söyledi.