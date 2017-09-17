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    Öğrencileri MOT timleri koruyacak

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    17.09.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 15:09

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri her türlü tehdide karşı korumak amacıyla okul yönetimleriyle birlikte çalışacak Mobil Okul Timleri (MOT) kurdu.

    İstanbul’daki tüm okullarda görev yapacak 4’er kişilik MOT timlerinde çocuk polisi, asayiş polisi, toplum destekli polis ve trafik polisi birlikte çalışacak. Timler, MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapacak.

    Okul çevresindeki illegal yapılar, angaje gruplar, metruk binalar, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, umuma açık işyerlerinin denetimi, taşınması-bulundurulması ve satılması yasak unsurlar ile bu konularda yapılacak olan adli ve idari işlemler ile ilgili detaylı görev tanımları yapılan ve bu konuda eğitim alan MOT’lar, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale edecek ve sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklar.

     

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    Etiketler: MOT , İstanbul , okul
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