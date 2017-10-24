Öğrencileri makarna yemekten kurtaracak 3 pratik tarif

Peynirli otlu omlet
Öğrenciler için vakit altın değerinde. Bu nedenle hem doyurucu hem de lezzetli bir kahvaltıyla güne başlamak hayli önem taşıyor. İşte tam böyle zamanlarda peynirli ve otlu omlet imdadınıza yetişecek
Malzemeler
3 yumurta, 100 gram beyaz peynir, yarım demet dereotu, 1 yeşil biber, tuz, karabiber.
Yapılışı
Öncelikle ısınan tavaya doğradığınız yeşilbiberleri koyup kavurun. Ardından geniş bir kapta çırptığınız yumurtalarınızın içine rendelenmiş peynirinizi ekleyip çırparak tavadaki biberlerin üstüne dökün. Hafifçe karıştırdıktan sonra içine tuz, karabiber ve dereotunu ilave edip altını kapatın. Omletiniz hazır!
Yoğurt Çorbası
Öğrenci evlerinde çorba pişmesi pek adetten değildir. Ama arada dumanı üstünde tüten bir çorba içmenin ne kadar sağlıklı olduğunu bilmelisiniz. Anne evinde gibi hissettiren bu tarifi kolayca yapabilirsiniz.
Malzemeler
Bir kâse yoğurt, yarım su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 6 su bardağı su, sıvıyağ, nane, kırmızıbiber.
Yapılışı
Pirinçleri tencerede haşlamaya bırakıp başka bir yerde yoğurt, yumurta sarısı ve unu iyice çırpın. Haşlanan pirinçlerin suyundan iki üç kepçe alıp yoğurtlu karışımınıza ekleyin. Bu karışımı yavaş yavaş tenceredeki pirinçlerin üzerine ekleyin. En son üzerine tuzu yağda yaktığınız nane ile kırmızıbiberi ekleyin.
Sebzeli Patates Püresi
Öğrenci evinin kraliçesidir patates. Eğer siz de kızartmaktan başka yollarda kullanmak isterseniz sebzeli patates püresi tarifi tam size göre.
Malzemeler
6 adet patates, 1 adet havuç, 1 su bardağı bezelye, yarım su bardağı mısır, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber.
Yapılışı
Patatesleri büyük bir tencerede haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra çatalla ezin. İçine tuz ve süt ilave ederek pürüzsüz bir kıvama getirin. Başka bir tavaya tereyağı koyarak küp küp doğradığınız havucu, bezelyeyi ve mısırı ekleyin. Kavurduğunuz sebzeleri patates püresiyle birleştirip altını kapatın. Afiyet olsun!
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