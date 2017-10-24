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Öğrencileri makarna yemekten kurtaracak 3 pratik tarif

Öğrenci evleri, kısıtlı imkânların hüküm sürdüğü ve karın doyurmanın lezzet karşısında her zaman galip geldiği yerlerdir. Ancak öğrenci bütçesini sarsmayan, zahmetsizce yapılan lezzetli tarifler de var. Bu tariflerle siz de yemek yelpazenizi genişletebilir, makarnaya, sandviçe talim etmekten kurtulabilirsiniz. İşte bu ekonomik ve pratik tariflerden birkaçı...

Fotoğraflar: Ingimage
24.10.2017 - 10:07 | Son Güncelleme :

Peynirli otlu omlet

Öğrenciler için vakit altın değerinde. Bu nedenle hem doyurucu hem de lezzetli bir kahvaltıyla güne başlamak hayli önem taşıyor. İşte tam böyle zamanlarda peynirli ve otlu omlet imdadınıza yetişecek

Malzemeler

3 yumurta, 100 gram beyaz peynir, yarım demet dereotu, 1 yeşil biber, tuz, karabiber.

Yapılışı

Öncelikle ısınan tavaya doğradığınız yeşilbiberleri koyup kavurun. Ardından geniş bir kapta çırptığınız yumurtalarınızın içine rendelenmiş peynirinizi ekleyip çırparak tavadaki biberlerin üstüne dökün. Hafifçe karıştırdıktan sonra içine tuz, karabiber ve dereotunu ilave edip altını kapatın. Omletiniz hazır!

Öğrencileri makarna yemekten kurtaracak 3 pratik tarif

Yoğurt Çorbası

Öğrenci evlerinde çorba pişmesi pek adetten değildir. Ama arada dumanı üstünde tüten bir çorba içmenin ne kadar sağlıklı olduğunu bilmelisiniz. Anne evinde gibi hissettiren bu tarifi kolayca yapabilirsiniz.

Malzemeler

Bir kâse yoğurt, yarım su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 6 su bardağı su, sıvıyağ, nane, kırmızıbiber.

Yapılışı

Pirinçleri tencerede haşlamaya bırakıp başka bir yerde yoğurt, yumurta sarısı ve unu iyice çırpın. Haşlanan pirinçlerin suyundan iki üç kepçe alıp yoğurtlu karışımınıza ekleyin. Bu karışımı yavaş yavaş tenceredeki pirinçlerin üzerine ekleyin. En son üzerine tuzu yağda yaktığınız nane ile kırmızıbiberi ekleyin.

Öğrencileri makarna yemekten kurtaracak 3 pratik tarif

Sebzeli Patates Püresi

Öğrenci evinin kraliçesidir patates. Eğer siz de kızartmaktan başka yollarda kullanmak isterseniz sebzeli patates püresi tarifi tam size göre.

Malzemeler

6 adet patates, 1 adet havuç, 1 su bardağı bezelye, yarım su bardağı mısır, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber.

Yapılışı

Patatesleri büyük bir tencerede haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra çatalla ezin. İçine tuz ve süt ilave ederek pürüzsüz bir kıvama getirin. Başka bir tavaya tereyağı koyarak küp küp doğradığınız havucu, bezelyeyi ve mısırı ekleyin. Kavurduğunuz sebzeleri patates püresiyle birleştirip altını kapatın. Afiyet olsun!

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