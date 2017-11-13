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    Öğrencileri için sınıfı müzeye dönüştürdü

    AA
    13.11.2017 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Bayburt 75. Yıl İlkokulu Müdürü Eslem Akbaş, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla bir sınıfı müzeye dönüştürdü.

    Kaleardı Mahallesi'ndeki okulun müzeye dönüştürülen sınıfında gaz lambasından tarım aletlerine, mutfak malzemelerinden kıyafetlere, çarıktan ölçü aletlerine kadar yaklaşık 300 eşya sergileniyor.

    Müzeyi gezen öğrenciler hem eşyayı yakından inceleme fırsatı buluyor hem de tarihleri ve önemleri hakkında bilgi alabiliyor.     

    "Eğitimde yaşayarak öğrenmek daha kalıcı"     

    Okul Müdürü Akbaş yaptığı açıklamada, Türk milletinin zengin ve köklü bir tarihi olduğunu ancak zamanla bazılarının unutulmaya başladığını söyledi.     

    Eğitimde yaparak, yaşayarak öğrenmenin daha etkili ve kalıcı olduğunu vurgulayan Akbaş, şöyle devam etti:     

    "Dördüncü sınıf öğrencilerimizin 'Milli Kültürümüz' konusu var. Öğretmenlerimiz bu konuyu işlerken farklı bir etkinlik yapmak istedi. Biz de geçmişte bu yörede yaşayan insanların kullandığı ancak günümüzde birçoğumuzun unuttuğu, çocuklarımızın hiç bilmediği, ilk defa göreceği eşyaları toplayarak böyle bir yer oluşturduk."     

    Sergilenen eşyanın da köylerden toplandığını anlatan Akbaş, "Amacımız kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi unutturmamak. Geçmişte dedelerimizin, ninelerimizin ne zorluklar ve hangi şartlarda yaşadıklarını öğrencilerimize daha iyi anlatmaktır. Beklentimizin çok daha üzerinde eşya topladık" dedi.    

    Öğrencileri için sınıfı müzeye dönüştürdü
     

    "Eşyaların hepsinde türlü hatıralar var"     

    Okullarında 8 derslik bulunduğunu ve 120 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü vurgulayan Akbaş, "müzeyi" kullanılmayan bir sınıfta oluşturduklarını ve burada öğrencilerin ilk defa gördükleri eşyanın sergilendiğini belirtti.     

    Eşya hakkında öğrencilerin bilgilendirildiğini ve yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:     

    "Bu eşyalar birer cümle ile anlatılmaz. Çünkü hepsinde türlü hatıralar var. Belki bunları kullanan insanların çoğu hayatta değil. Bu eşyalar yıllarca acı tatlı hatıralarla kullanılagelmiş ama artık bir hatıra olarak saklanıyor. Biz de 'Bunları bir araya toplayalım ki öğrencilerimiz derslerini görerek, yaşayarak daha iyi anlasınlar' dedik."     

    Öğrenciler de memnun     

    Öğrencilerden Ahmet Efekan Karaaslan, sergideki eşyayı görünce çok şaşırdığını, özellikle giysilerin çok dikkatini çektiğini belirtti.     

    Ecrin Gülhan da sergilenen eşyayı ilk defa gördüğünü dile getirerek, geçmişte el emeğiyle yapılan bu ürünleri günümüzdekilerden daha çok sevdiğini söyledi.     

     

     

     

     

    Etiketler: öğrenci , müze
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